Russia richiede la liberazione di Maduro e della moglie dopo le operazioni militari USA

Il recente attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. Questo evento ha suscitato reazioni immediate a livello internazionale, in particolare da parte della Russia, che ha richiesto il rilascio dei due leader come una questione di sovranità e rispetto per il diritto internazionale.

La reazione della Russia

Il Ministero degli Affari Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si chiede agli Stati Uniti di rivedere la loro posizione e di liberare Maduro e la sua consorte. In questa comunicazione, è stata sottolineata l’importanza di trovare una soluzione diplomatica a questa crisi, piuttosto che ricorrere a misure militari. La Russia ha sempre sostenuto il governo venezuelano, affermando che la cattura di Maduro rappresenta un’ingiustificabile violazione della sovranità di un paese indipendente.

Solidarietà con il Venezuela

Durante una conversazione telefonica con il vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha espresso la propria solidarietà nei confronti del popolo venezuelano, evidenziando che la Russia continuerà a supportare il governo bolivariano. Nonostante notizie non confermate su possibili movimenti di Rodríguez a Mosca, la Russia ha respinto tali affermazioni come false, ribadendo il proprio impegno a contattare le autorità venezuelane e a garantire la sicurezza dei cittadini russi in Venezuela.

I dettagli dell’attacco statunitense

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che le forze americane hanno eseguito un attacco su larga scala a Caracas, dichiarando che Maduro e la sua moglie sono stati catturati in un’operazione congiunta con le forze dell’ordine statunitensi. Trump ha descritto l’operazione come una manovra brillante, lodando l’efficacia delle forze armate coinvolte.

Impatto sulla popolazione e risposta venezuelana

Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha denunciato che l’attacco ha colpito aree urbane, causando esplosioni e panico tra la popolazione. Le autorità locali stanno attualmente tentando di raccogliere informazioni su eventuali vittime tra la popolazione. López ha descritto l’attacco come il “più grande oltraggio” che il Venezuela abbia mai subito, promettendo che il paese resisterà a qualsiasi tentativo di invasione straniera.

Contesto geopolitico e tensioni crescenti

Questa aggressione degli Stati Uniti non è un evento isolato, ma si colloca in un contesto di crescente tensione. Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nei Caraibi, con il dispiegamento di numerose navi da guerra e truppe. Inoltre, Trump ha frequentemente espresso l’intenzione di promuovere un cambio di regime in Venezuela, accusando il governo di “narco-terrorismo” e appropriazione delle risorse petrolifere americane.

In un’intervista successiva, Trump ha rivelato che gli Stati Uniti intendono esercitare un’influenza significativa sull’industria petrolifera venezuelana, sottolineando un chiaro intento di approfittare della situazione attuale per accrescere il controllo sulle risorse del paese sudamericano.

Il ruolo di Delcy Rodríguez

Con la cattura del presidente Maduro, Delcy Rodríguez è emersa come figura centrale nella gestione della crisi. In qualità di vicepresidente esecutivo e ministra del Petrolio, Rodríguez ha già attivato piani di difesa nazionale e ha dichiarato lo stato di allerta in risposta all’aggressione americana. La costituzione venezuelana prevede che, in caso di assenza del presidente, il vicepresidente assuma temporaneamente il comando del paese, quindi il suo ruolo è cruciale in questo frangente.

La carriera politica di Delcy Rodríguez

Rodríguez ha una lunga carriera politica alle spalle, avendo ricoperto vari ruoli all’interno del governo di Hugo Chávez e successivamente di Maduro. La sua esperienza in ambito diplomatico e la sua posizione di rilievo nel partito socialista venezuelano la pongono in una posizione strategica per affrontare le sfide attuali. Rodríguez ha mantenuto una postura ferma contro le ingerenze straniere, specialmente quelle provenienti dagli Stati Uniti, e ha promesso di difendere i diritti del popolo venezuelano in questa difficile situazione.

In conclusione, la crisi in Venezuela, accentuata dalla cattura di Maduro, ha sollevato interrogativi sulla stabilità politica della regione e sui futuri sviluppi delle relazioni internazionali. La Russia si è schierata a favore di Caracas, mentre gli Stati Uniti continuano a esercitare pressioni sul governo venezuelano. Con Delcy Rodríguez ora al timone, il paese si trova in un momento cruciale della sua storia recente, dove la resistenza e la diplomazia saranno determinanti per il futuro.