Salerno in lutto, è morto Carmine Novella: “Ciao grande guerriero”

Salerno in lutto, è morto Carmine Novella, un uomo che sia con la divisa che senza emanava un'aura sincera di affidabilità: “Ciao grande guerriero”

La città di Salerno intera è in lutto, è morto Carmine Novella, già capitano della Polizia Municipale della città campana e tutti lo hanno salutato con un commosso “ciao grande guerriero”. Carmine si è arreso ad una malattia molto grave contro cui lottava da tempo e la comunità salernitana si è stretta attorno alla famiglia dell’uomo.

Salerno piange Carmine Novella, morto dopo una lunga malattia

Lo ha fatto anche con moltissimi messaggi social che testimoniano la considerazione, la stima e l’affetto verso Novella ed il rispetto per la sua battaglia: “Riposa in piace grande Carmine, una persona perbene che ha lottato fino all’ultimo istante per la vita”. Ma non è il solo: “Salerno piange un grande uomo, ciao capitano”.

Morto lo stimato ufficiale Carmine Novella, il post del sindaco di Salerno

Lo stesso sindaco Vincenzo Napoli ha espresso il suo cordoglio con un post sulla sua pagina Facebook: “Ci ha lasciati Carmine Novella dopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo.

Anche in questi lunghi periodi di malattia non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita”.

La disponibilità ed il rigore del capitano Carmine Novella, Salerno ricorda un uomo morto troppo presto

E ancora: “È stato capitano della nostra Polizia municipale, sempre presente sul territorio e disponibile con i cittadini che ne apprezzavano il rigore e al tempo stesso la grande umanità”. La chiosa mesta: “Sono vicino alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene”.