Il Pontefice, dal Gemelli, ha firmato il decreto per beatificare il carabiniere che sacrificò la propria vita per salvare 22 persone dai nazisti.

Salvo D’Acquisto sarà beato: Papa Francesco firma il decreto (dal Gemelli)

Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha firmato ieri il decreto del Dicastero delle Cause dei Santi: Salvo D’Acquisto sarà beato. Ieri, il Pontefice, ha ricevuto il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e il sostituto, monsignor Edgar Pena Parra. L’udienza era per autorizzare il dicastero della cause dei santi a promulgare i decreti riguardanti alcuni “Servi di Dio” che saranno beati. A essere proclamato beato sarà il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto che, il 22 settembre del 1943, sacrificò la sua vita per salvare 22 persone dai nazisti, durante la Seconda guerra mondiale.

La storia di Salvo D’Acquisto

Come detto Papa Francesco ha firmato il decreto per beatificare Salvo D’Acquisto. Salvo era un giovane carabiniere napoletano che, durante la Seconda guerra mondiale, si autoaccusò di una rappresaglia alle porte di Roma, riuscendo in questo modo a salvare 22 persone innocenti dalla furia dei nazisti. Salvo D’Acquisto fu trucidato a Torre di Palidoro, le sue spoglie si trovano nella Chiesa di Santa Chiara in piazza del Gesù.