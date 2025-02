Nonostante la gravità delle sue condizioni, Papa Francesco mostra un lieve miglioramento, come riportato nel nuovo bollettino medico.

Papa Francesco presenta segni di miglioramento, ma la prognosi rimane riservata. Il Vaticano, nel nuovo bollettino medico diffuso nella serata di oggi, 24 febbraio, riferisce che, nonostante la gravità della situazione, le condizioni del Santo Padre mostrano un lieve progresso.

Papa Francesco, nuovo bollettino medico

“Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento. Anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione”.

Papa Francesco continua l’ossigenoterapia, sebbene con flussi e percentuali di ossigeno lievemente ridotti. I medici, vista la complessità del quadro clinico, per prudenza non hanno ancora sciolto la prognosi.

Secondo quanto riportato dalla Sala Stampa del Vaticano, Papa Francesco questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia e nel pomeriggio ha ripreso l’attività lavorativa. In serata, ha chiamato il parroco della Parrocchia di Gaza per esprimergli la sua vicinanza.

Papa Francesco e il ringraziamento rivolto ai fedeli

Il Pontefice ha poi voluto ringraziare tutto il popolo di Dio che in questi giorni si è unito in preghiera per la sua salute.

Messaggi e preghiere per Papa Francesco arrivano da ogni angolo del mondo. A Buenos Aires, sua città natale, i “curas villeros”, i sacerdoti che operano nei quartieri poveri e nelle periferie, ai quali il Papa è particolarmente legato, hanno organizzato un triduo di messe. L’iniziativa, molto partecipata dalla comunità locale, è stata dedicata alla salute del Pontefice, segno di un forte legame spirituale con le sue radici.