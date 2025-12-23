Salvataggio di Due Alpinisti in Difficoltà sui Monti Sibillini Grazie a un Drone

Nel pomeriggio del 22 dicembre, due alpinisti si sono trovati in difficoltà lungo il percorso invernale del Canale Nord di Cima del Lago, situato nel suggestivo gruppo montuoso dei Monti Sibillini. Provenienti rispettivamente da Roma e Bologna, i due avevano intrapreso la scalata quando, a causa delle condizioni avverse, hanno perso la capacità di continuare in sicurezza.

Richiesta di soccorso

La situazione ha richiesto un intervento immediato, quindi è stata effettuata una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche hanno prontamente attivato le operazioni di ricerca per rintracciare i due alpinisti in difficoltà, mobilitando diverse squadre e attrezzature specializzate.

Tecnologia al servizio del soccorso

Un elemento chiave dell’intervento è stato l’utilizzo di un drone, pilotato da un esperto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Questo strumento ha permesso una localizzazione rapida ed efficace degli alpinisti, consentendo di individuare la loro posizione con maggiore precisione rispetto ai metodi tradizionali.

Operazioni di recupero

Nel frattempo, mentre il drone effettuava le operazioni di sorveglianza dall’alto, una squadra di soccorritori si è diretta verso l’area a piedi. Fortunatamente, i due alpinisti sono riusciti a spostarsi autonomamente verso il Bivacco Zilioli, un rifugio situato nelle vicinanze, dove hanno atteso l’arrivo dei soccorritori.

Coordinamento delle squadre di soccorso

A Forca di Presta, due squadre dei Vigili del Fuoco e cinque squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche erano pronte a intervenire in supporto alle operazioni di recupero, monitorando costantemente la situazione e garantendo un intervento tempestivo in caso di necessità.

Una volta raggiunti, i due alpinisti sono stati assistiti e successivamente accompagnati in sicurezza fino ai loro mezzi, senza riportare alcuna conseguenza fisica. L’intervento, che ha visto un perfetto coordinamento tra le diverse squadre, si è concluso con successo.

Importanza della tecnologia nel soccorso alpino

Questa vicenda mette in luce l’importanza della preparazione e dell’innovazione tecnologica nel campo del soccorso alpino. Grazie all’impiego di droni e di personale altamente qualificato, è possibile garantire la sicurezza degli alpinisti anche in situazioni critiche. La professionalità degli operatori e la sinergia tra le squadre hanno permesso di risolvere una potenziale emergenza nel migliore dei modi, confermando l’efficacia dei moderni metodi di recupero in montagna.