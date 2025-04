Salvataggio eroico a Strambino: vigili del fuoco in azione

Due persone tratte in salvo dai vigili del fuoco dopo esondazione del torrente Chiusella

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, nella frazione Cerone di Strambino, un intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Due persone sono rimaste intrappolate all’interno della loro auto a causa di una parziale esondazione del torrente Chiusella, che ha allagato la zona circostante. La situazione si è rivelata critica, ma grazie alla prontezza degli operatori, le due vittime sono state tratte in salvo senza riportare ferite gravi.

Le operazioni di salvataggio

Immediatamente dopo la segnalazione, i vigili del fuoco di Ivrea sono accorsi sul luogo dell’incidente, supportati dai carabinieri. Le operazioni di salvataggio sono state complesse, poiché l’acqua ha reso difficile l’accesso all’auto. Tuttavia, grazie all’uso di attrezzature specializzate e alla coordinazione tra le forze dell’ordine, le due persone sono state estratte in sicurezza. Questo episodio mette in luce l’importanza della preparazione e della rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

Le cause dell’esondazione

L’esondazione del torrente Chiusella è stata causata da forti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori incidenti. È fondamentale che i cittadini siano informati sui rischi legati a fenomeni meteorologici estremi e sulle misure di sicurezza da adottare. La protezione civile ha già avviato controlli e verifiche per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture.