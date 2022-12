Su Twitter, il ministro Salvini ha commentato i danni compiuti a Milano dai tifosi marocchini dopo la partita Marocco-Spagna ai Mondiali in Qatar.

Matteo Salvini si è scagliato contro i tifosi marocchini che hanno lanciato fumogeni e compiuti atti vandalici a Milano dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar.

Salvini denuncia i tifosi marocchini a Milano: “Spero identifichino i responsabili e paghino i danni”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato quanto accaduto in piazza Gae Aulenti a Milano dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna ai Mondiali in Qatar. Il segretario della Lega si è scagliato contro i tifosi della Nazione vincitrice dopo che questi hanno lanciato oggetti e fumogeni nella piazza meneghina.

“Mi auguro che i responsabili vengano identificati e paghino tutti i danni”, ha scritto su Twitter il leader del Carroccio, denunciato quanto accaduto con tanto di video che ritrae gli atti vandalici compiuti.

Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano…

Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni. #MaroccoSpagna pic.twitter.com/K5n0MxTtEn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2022

Gli atti vandalici

“Il Marocco elimina la Spagna, così ‘festeggiano’ a Milano”, si legge invece sul profilo Instagram di MilanoBellaDaDio. Il post è stato condiviso insieme a un video in cui si vedono i tifosi della squadra marocchina mentre lanciano bottiglie, divanetti bianchi, tavoli e altri complementi d’arredo messi a disposizione dal Comune meneghino per vedere la partita Spagna-Marocco giocata nella serata di martedì 6 dicembre.

Episodi analoghi a quelli che si sono verificati a Milano hanno riguardato anche altre città italiane in cui i supporter sono scesi in strada per festeggiare il passaggio storico del Marocco ai quarti di finale dopo il trionfo sugli avversari di 3-0 segnato ai rigori.