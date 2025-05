Matteo Salvini annuncia rigore e sperimentazioni per garantire la connessione in Alta Velocità.

Il dialogo con il Quirinale e i controlli antimafia

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha recentemente dichiarato che l’interlocuzione con il Quirinale è diretta, in risposta alle domande riguardanti i controlli antimafia sul Ponte sullo Stretto. Salvini ha sottolineato l’importanza di un rigoroso controllo e trasparenza in un’opera che, per la prima volta, è sotto indagine prima ancora di iniziare.

Questo approccio mira a garantire che il Parlamento trovi le formule necessarie per assicurare la massima chiarezza e responsabilità nel processo di costruzione.

Il Festival dell’Economia di Trento e le nuove sperimentazioni

Durante il Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore, Salvini ha rivelato che è in corso una sperimentazione di due settimane con due soggetti, tra cui Starlink, per migliorare la connessione durante il viaggio in Alta Velocità tra Milano e Roma. Questa iniziativa è vista come un passo fondamentale per garantire un servizio di qualità ai viaggiatori, un aspetto che attualmente presenta delle lacune. Salvini ha affermato che, se la sperimentazione avrà esito positivo, sarà favorevole a un accordo con Starlink, evidenziando l’importanza della tecnologia nel migliorare l’esperienza di viaggio.

Il futuro delle Ferrovie e l’Alta Velocità

Salvini ha anche espresso la sua intenzione di lavorare a stretto contatto con i vertici di Ferrovie dello Stato, sia quelli attuali che quelli futuri, per garantire che la connessione sia disponibile lungo l’intera tratta dell’Alta Velocità. Questo progetto non solo mira a migliorare la qualità del servizio, ma anche a rendere il viaggio più efficiente e piacevole per i passeggeri. La sperimentazione con Starlink rappresenta un’opportunità unica per testare soluzioni innovative che potrebbero rivoluzionare il modo in cui i viaggiatori utilizzano i servizi ferroviari.