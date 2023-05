Il Milan ha disputato un’importante partita di Champions League contro l’Inter e il ministro Salvini ha accostato l’alluvione dell’Emila Romagna all’eliminazione del Milan dalla competizione.

Il tweet di Salvini

Nel tweet c’era scritto: “Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee, non merita neanche un pensiero“.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poi cancellato il post da Twitter che era stato pubblicato verso le 23 subito dopo l’eliminazione dalla Champions del Milan, la squadra per cui tifa Salvini.

L’indignazione degli utenti di Twitter

Lo screenshot, però ha iniziato a circolare, tra l’indignazione degli utenti del social che hanno trovato inopportuno mettere insieme due argomenti che non c’entrano niente tra loro. Associare la sconfitta del Milan alla drammatica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna va a sminuire la tragedia che i cittadini di questa regione stanno vivendo.

Leggi anche Rai: Pd, ‘Salvini inqualificabile, mai in paese dove c’è libertà di informazione’

La risposta del Pd

Il commento da parte del Pd con Daniele Manca è stato: “Dopo ‘belli ciao‘, Salvini non trova di meglio che associare in un tweet la tragedia che si sta consumando in Emilia, il suo lavoro che dovrebbe essere quello di ministro e la partita di calcio.” Manca, capogruppo dem in commissione Bilancio a Palazzo Madama, ha proseguito: “Resosi conto dell’oscenità scritta ha poi fatto cancellare il tweet. Ma forse sarebbe il caso che fermasse la sua bestia perché quel tweet è solamente indegno di un rappresentante delle nostre istituzioni“.

Ti potrebbe interessare Nomine: Salvini, ‘come in Ferrovie fatte scelte interne’