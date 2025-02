Un drammatico incidente ha avuto luogo a San Paolo, in Brasile, dove un piccolo aereo bimotore si è schiantato contro un bus e alcune vetture, nel tentativo di un atterraggio di emergenza. Due persone hanno perso la vita nello schianto, e si contano due feriti.

Aereo bimotore si schianta su un bus e alcune vetture a San Paolo

Lo schianto è avvenuto sull’Avenida Marquês de São Vicente, importante arteria stradale della regione, ora chiusa. Il piccolo velivolo sarebbe decollato attorno alle 7.20 di questa mattina da Campo de Marte. I vigili del fuoco hanno comunicato che non ci sono sopravvissuti all’incidente: con ogni probabilità i due morti erano passeggeri dell’aereo, mentre i due feriti sono automobilisti che si trovavano nei pressi delle vetture e del bus colpiti nello schianto. I soccorritori sono al lavoro per la rimozione delle lamiere e per mettere in sicurezza la zona dove è avvenuto l’incidente. Sul posto anche i team della Polizia militare, della Polizia civile e della Polizia tecnico-scientifica, a supporto dei soccorritori.

Ancora incerta la dinamica dell’accaduto

La dinamica e i motivi dell’accaduto devono ancora essere chiariti e sono in corso le indagini e gli accertamenti tecnici del caso per tentare di spiegare come l’aereo possa essersi schiantato sul bus di linea e sulle vetture parcheggiate, prendendo fuoco subito dopo. Le due persone senza vita, così come fa sapere O Globo, quotidiano brasiliano, sarebbero state trovate carbonizzate. Per quanto riguarda i due feriti, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure, anche se non si è in possesso di informazioni riguardo al loro stato di salute. Il bilancio delle persone coinvolte potrebbe subire un aumento nelle prossime ore a seguito delle indagini da parte delle autorità brasiliane.