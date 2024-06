A distanza di qualche anno dalla loro morte, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono ancora vivi nel cuore dei milioni di telespettatori che li hanno amati. Vediamo a chi è andata la loro immensa eredità.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: a chi è andata l’eredità?

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati una coppia sia nella vita privata che nel lavoro. Sono stati l’uno accanto all’altra fino alla morte, che hanno abbracciato nel 2010, prima lui e dopo soli 5 mesi lei. Raimondo è deceduto il 15 aprile, mentre Sandra il 21 settembre. I coniugi non hanno avuto figli, ma la loro eredità non è andata ai nipoti ‘di sangue’.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: l’eredità ai Magsino

Per volere di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, l’eredità non è andata ai nipoti ‘di sangue’, ma ai figli dei domestici filippini che vivevano con loro. Rosalie ed Edgar Magsino hanno avuto due pargoli, John Mark e Raimond, che gli attori trattavano come veri e propri nipoti. “Di loro mi manca soprattutto la quotidianità: zio mi preparava la colazione e da piccolo, mi portava a guardare i cartoni animati per farmi felice”, ha raccontato Raimond qualche tempo fa al settimanale Gente.

Vianello-Mondaini: i nipoti ‘di sangue’ infuriati per l’eredità

John Mark e Raimond vivono oggi nell’attico in cui hanno abitato Sandra e Raimondo. La mamma Rosalie ha fondato una onlus per aiutare i bambini poveri delle Filippine, dedicata proprio a Vianello e Mondaini. In tutto ciò, i nipoti legittimi degli attori si sono ritrovati senza eredità. Ovviamente, non hanno apprezzato la cosa e hanno accusato i Magsino di non aver concesso loro di vedere la zia Sandra prima della morte.