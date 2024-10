Sangiuliano è stato interrogato per 4 ore dal Pubblico Ministero, nel corso della quale ha chiarito alcuni punti della denuncia.

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha passato più di quattro ore nelle sale della Procura di Roma per un’audizione. Come si è venuto a sapere, i pubblici ministeri di Roma, sottoposti all’egida del procuratore Francesco Lo Voi, che ha partecipato attivamente all’interrogatorio, hanno richiesto la presenza di Sangiuliano per far luce su alcuni punti della denuncia depositata contro l’affarista Maria Rosaria Boccia, attualmente sospettata di intimidazione nei confronti di un organo politico dello stato e di lesioni gravi. “Abbiamo elucidato alcuni punti della nostra denuncia contro Boccia in risposta alla richiesta dei pubblici ministeri. A questo punto, i detective esamineranno con attenzione tutte le informazioni che abbiamo fornito: siamo completamente fiduciosi nell’istituzione di giustizia”. Questo il commento di Silverio Sica, avvocato dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo un’audizione che è durata oltre quattro ore, in relazione al caso che coinvolge l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia.