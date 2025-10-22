Sanità: 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" per il triage infermieristico. E' quanto emerge dal quarta Indagine nazionale sullo st...

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" per il triage infermieristico. E' quanto emerge dal quarta Indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo dipendenti curata dall'Agenas e presentata oggi a Roma.

C'è però molta variabilità nella risposta: si passa dal 53% della Sardegna all'86% della Basilicata.

Secondo il report, "il 94% dei codici bianchi ha un accesso con visita medica entro il limite dei 240 minuti; l'80% dei codici verdi è eseguito entro il limite dei 120 minuti, il 61% dei codici azzurri ha una visita entro il limite dell'ora, il 35% dei codici giallo entro i 15 minuti, il 40% dei codici arancione accede alla visita medica entro i 15 minuti". Rimane ancora forte il dato dell'accesso al pronto soccorso per i codici meno gravi, bianco e verde, che insieme fanno il 60% degli accessi ai Dea. Mentre i rossi sono il 2,3% del totale.