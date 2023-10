Sanità: Bonafoni (Pd), 'Gimbe conferma crollo spesa, daremo battaglia per marcia indietro'

Roma, 3 ott (Adnkronos) - "I dati diffusi questa mattina dalla Fondazione GIMBE certificano uno scenario disastroso per la sanità pubblica: nel prossimo triennio, la Nadef approvata in Consiglio dei Ministri qualche giorno fa prevede un serio definanziamento per la spesa sanitaria"....

Roma, 3 ott (Adnkronos) – "I dati diffusi questa mattina dalla Fondazione GIMBE certificano uno scenario disastroso per la sanità pubblica: nel prossimo triennio, la Nadef approvata in Consiglio dei Ministri qualche giorno fa prevede un serio definanziamento per la spesa sanitaria". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico.

"A fronte di una crescita del PIL del 3,5% nei prossimi tre anni, la spesa sanitaria aumenterebbe infatti solo dell'1,1%. Come ha giustamente evidenziato il presidente della Fondazione GIMBE Cartabellotta, questo piccolo incremento non riuscirà neanche a far fronte all'aumento dei prezzi -prosegue-. Si tratta di una seria marcia indietro rispetto a quanto il nostro Paese si era ripromesso di fare attraverso gli ingenti finanziamenti previsti dal PNRR".

"Siamo di fronte ad una decisione grave del Governo, che deve vederci impegnati – insieme a tutte le opposizioni – a contrapporre azioni che vadano proprio in direzione contraria: investire con convinzione nella sanità pubblica, sbloccare le assunzioni, garantire a cittadine e cittadini servizi vicini alle persone e attenti a superare le disuguaglianze aggravate dalla pandemia e dalla crisi economica", conclude Bonafoni.