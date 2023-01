Sanità: controlli Nas in 607 Rsa in tutta Italia, irregolare una su 4

Sanità: controlli Nas in 607 Rsa in tutta Italia, irregolare una su 4

Sanità: controlli Nas in 607 Rsa in tutta Italia, irregolare una su 4

Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Un quarto delle strutture per anziani irregolari. Questo il bilancio dei controlli compiuti dai carabinieri del Nas nel periodo delle festività di Natale e Capodanno in residenze sanitarie assistite (Rsa) e case di riposo. In particolare, nel corso delle veri...

Roma, 5 gen.

(Adnkronos Salute) – Un quarto delle strutture per anziani irregolari. Questo il bilancio dei controlli compiuti dai carabinieri del Nas nel periodo delle festività di Natale e Capodanno in residenze sanitarie assistite (Rsa) e case di riposo. In particolare, nel corso delle verifiche su 607 strutture in tutta Italia ne sono state individuate 152 irregolari, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, pari al 25%, sono state sanzionate 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167mila euro.

Tra gli illeciti si segnalano carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità, irregolarità nella gestione degli stupefacenti, alimenti in cattivo stato di conservazione.

Nel corso dei controlli è stata, inoltre, disposta la chiusura di 6 strutture ricettive, risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale, con l’immediato trasferimento degli anziani presenti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee.

Tra gli interventi più significativi compiuti durante i controlli, i Nas a Reggio Calabria hanno sequestrato una struttura per disabili mentali risultata priva di autorizzazione nonché dei requisiti minimi. I 9 ospiti sono stati ricollocati in un'altra struttura. Deferita in stato di libertà la titolare, ritenuta responsabile anche della detenzione di 10 kg di alimenti vari rinvenuti in cattivo stato di conservazione.

I carabinieri del Nas in provincia di Campobasso hanno disposto la chiusura di una parte di una casa di riposo per gravi carenze strutturali oltre che un numero di anziani in eccesso rispetto a quanto autorizzato.

Sospesa anche l'attività di una casa di riposo per anziani a Siracusa, in quanto priva della prevista iscrizione all’albo comunale.