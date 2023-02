Home > Video > Sanremo 2023, l'ambasciatore: "L'Ucraina ringrazia l'Italia e il Festival" Sanremo 2023, l'ambasciatore: "L'Ucraina ringrazia l'Italia e il Festival"

"È un'occasione per ringraziare tutto il popolo italiano per il sostegno che abbiamo ricevuto fin dai primi giorni della guerra su vasta scala della Russia. Apprezziamo questa vicinanza in questo momento tra i più duri della nostra storia. Per quanto si voglia la cultura non può stare fuori dalla politica, soprattutto in tempo di guerra. I programmi musicali sono anche una piattaforma per lanciare importanti temi politici e sociali, come hanno dimostrato gli interventi in questo Festival. Ringrazio ancora una volta Amadeus che ha accettato di leggere il messaggio del nostro presidente, che ha deciso di arricchirlo con un messaggio musicale dall'Ucraina". Così l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk nel corso della conferenza stampa dedicata all'ultima serata del Festival di Sanremo.