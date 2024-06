Sanremo 2025, il 18 dicembre la finale per i Giovani: le novità di Carlo Conti

Carlo Conti annuncia diverse novità per Sanremo 2025: Giovani e Big separati nella competizione

Grande ritorno per Carlo Conti a Sanremo 2025, tante le novità previste nella competizione, a partire dall’età di partecipazione a Sanremo Giovani, che è stata abbassata: quest’anno potranno partecipare artisti dai 16 ai 26 anni compiuti.

La novità

Carlo Conti ha deciso di riportare i Giovani e i Big a competere separatamente, ripristinando la formula del passato. Secondo il conduttore tale cambiamento nasce per valorizzare al meglio i giovani.

“Il tutto finalizzato a individuare i potenziali Big del futuro attraverso la sfida nella categoria Nuove Proposte”.

La competizione dei Giovani a Sanremo 2025

Dal 12 novembre inizierà la competizione, per quattro seconde serate su Rai 2: 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre.

Gli artisti proporranno i propri brani, ma solo tre di loro supereranno il turno, a seguito del giudizio di una Commissione musicale. Alla semifinale del 10 dicembre accederanno i 12 selezionati che, attraverso il meccanismo delle sfide dirette, si ridurranno a sei, ai quali si aggiungeranno due artisti provenienti dal concorso ‘Area Sanremo’, selezionati dalla Commissione musicale Rai.

Nella finale di Sanremo Giovani, prevista per il 18 dicembre, la valutazione degli artisti in gara sarà affidata ad una Commissione musicale e, attraverso il Televoto, al pubblico: ciascuno con un peso del 50 per cento.