Sanremo 2025: Carlo Conti svela le date

La macchina organizzatrice del Festival di Sanremo 2025 è già al lavoro. Il nuovo conduttore Carlo Conti ha già spoilerato le date e ha svelato alcune novità.

Dopo l’addio di Amadeus e l’arrivo di Carlo Conti, i lavori per il Festival di Sanremo 2025 sono ufficialmente partiti. Grazie ad un piccolo spoiler dato dallo stesso conduttore, sappiamo le date ufficiali in cui la kermesse verrà trasmessa su Rai1 e le prime novità. Come vuole la tradizione, le porte dell’Ariston riapriranno nei primi giorni di febbraio.

Le parole di Carlo Conti

Sanremo andrà in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2025. Cinque serate che passeranno alla storia, soprattutto per un cambio degno di nota voluto da Conti. Carletto ha annunciato che il Festival non andrà più in scena fino a notte fonda, ma si supererà di poco la mezzanotte. Come ci riuscirà? Semplice: riducendo le canzoni in gara. “I Conti tornano! Dopo sette anni, cercherò di riprendere in mano il lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Il primo a scrivermi è stato Fiorello. Ringrazio per tutto l’affetto che mi hanno dato le persone della Rai“, ha annunciato il presentatore nel corso del Tg1.

Sanremo 2025: tutte le novità

Diverse le novità di Sanremo 2025 che sono state svelate da Conti. Innanzitutto, cambia la scenografia, che è stata affidata a Riccardo Bocchini, storico collaboratore di Conti. Per quanto riguarda le co-conduttrici, per ora c’è un solo nome in lizza: Andrea Delogu. In merito ai cantanti, Carlo ha dichiarato: