Con la conferma ufficiale della nomina di Carlo Conti come direttore artistico e co-conduttore della 75ª edizione del Festival di Sanremo, è iniziata la corsa ai nomi dei possibili artisti che lo affiancheranno.

Secondo i primi rumors, Annalisa sarebbe in lizza per condurre insieme a Conti il Sanremo 2025., la nota cantante, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Sinceramente” che le ha valso il terzo posto, sembra essere una delle principali candidate.

La notizia della direzione artistica di Conti, confermata dalla Rai per i prossimi due anni, ha alimentato le indiscrezioni sulla partecipazione di Annalisa. Già nelle scorse settimane, voci di corridoio indicavano una possibile presenza della cantante al fianco di Conti, e oggi il settimanale Di Più ripropone questa ipotesi.

Sanremo 2025, Annalisa co-conduttrice insieme a Carlo Conti? L’indiscrezione

Annalisa non è nuova al palco dell’Ariston: ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo. Le sue esibizioni includono “Scintille” e “Non so ballare” nel 2013, “Una finestra tra le stelle” nel 2015, “Il diluvio universale” nel 2016 sotto la direzione artistica di Carlo Conti, “Il mondo prima di te” nel 2018, “Dieci” nel 2021 e “Sinceramente” nel 2024. La sua esperienza e conoscenza del Festival potrebbero essere determinanti per la sua scelta come co-conduttrice.

Se la voce sarà confermata, Annalisa porterà sicuramente un valore aggiunto alla kermesse con la sua presenza e professionalità, contribuendo al successo di Sanremo 2025 sotto la guida di Carlo Conti.