Sanremo 2025, le pagelle (cattive) di Max – 3° serata

Si sa, sulla lunga distanza, la stanchezza ti fa essere più di manica larga, oppure, ti innervosisce e diventi più cattivo… cosa mi succederà?

Sanremo 2025, le pagelle della terza serata:

Clara – Febbre

Volevo davvero essere di manica larga. Lei canta bene, ma il testo ragazzi è allucinante e mi lascia allucinato; provo a canticchiarla, ma sinceramente la trovo solo un’accozzaglia di parole.

Voto: 4

Brunori Sas – L’albero delle noci

Dopo aver sentito il nulla, finalmente una storia, un racconto bello. Sembra di guidare in una mattina di sole, fuori dai finestrini il mondo corre con i suoi controsensi, ma noi dobbiamo raggiungere la nostra meta, dolcemente.

Voto: 9



Katia Follesa Voto: 100

Sarah Toscano – Amarcord

Unza, unza – Non ce la posso fare. Il sound è da disco anni ’80, il vento le scoglie le trecce, le rime scontate si sprecano. Se Amarcord sicuramente questo me lo scord.

Voto: 2

Conti pensa che gli abbracci non siano sinceri … Ma dddaiii?

Mi sa che è la serata bambini…

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Giovanni Calone si trova tra le mani un testo che finalmente è comprensibile e tocca quelle corde sicuramente non vicine alle nuove generazioni. Lontano dalla superficialità, musicalmente antico, ma almeno diverso: spicca tra la superficialità di altri. Purtroppo Giovanni non ha più il tiro di una volta. Avrebbe zittito tutti!

Voto: 6 1/2



Joan Thiele – Eco

Lei è il mio enigma, non riesco a decifrarla. Nella prima parte sottovoce faccio fatica a decifrare le parole, il brano mmh, non lo so. Non lo so.

Voto: 5



Il teatro patologico. No, non devo commentare il festival, però, spero che Ricky Gervais non veda mai Sanremo.

Shablo ft Guè, Joshua, Tormento – La mia parola



Secondo me sono la rappresentazione del quotidiano, della realtà di tutti i giorni: la voce di Shablo arriva diretta in pancia. Più lo sento, più lo apprezzo.

Voto: 8 1/2

Momento Ermal Meta (avrei pregato fosse Metal)

Noemi – Se ti innamori muori

Anche questa ho provato a risentirla più volte, è “la classica”. Basta ‘co sto graffietto! “Perché è impossibile scordare quelle notti con il sorriso e con le borse sotto gli occhi”, insomma, non si capisce se è finita o se c’è ancora una chance. Va beh, lo dico così. Il brano se lo ascolto ancora “muoro” io.

Voto: 5

Olly – Balorda nostalgia

Dopo l’intro ho già la nostalgia della canzone prima, che è tutto dire. Chi ha scritto il testo sembra che abbia messo le frasi solo per cercare le rime. E io mi sto addormentando sul divano col telecomando in mano. Solo l’intonazione lo salva.

Voto: 5

Momento Duran Duran. Eh si, invecchiano pure loro. Non mi aspettavo Girls on Film.

Per par condicio con Damiano sono attratto anche dalla Vic.

Coma Cose – Cuoricini

Questa sera Francesca è truccata da Betty Boop. Il pezzo rimane in testa, l’abilità dei Coma Cose è saper interpretare l’attualità a loro modo. È la loro ricetta.

Voto: 7

Momento Karaoke cringe

Modà – Non ti dimentico

Urlando. Io siiii che ti dimenticoooo. Io siiiii che ti dimenticooooo.

Voto: NC

Tony Effe – Damme na mano

Il brano è musicalmente curato, chiudo gli occhi e mi immagino di sentirlo cantare da Gabriella Ferri, ma purtroppo così non è. Non mi piace nè il testo, nè l’intonazione, nè il modo di declamare quelle parole che servono a marcare il territorio. Mi sarebbe piaciuto vedere oltre la superficie, trovare l’intimo. Trovo solo un muro.

Voto: 5

Momento Zanicchi, ho paura che l’intonazione sia volata via, ma a 85 anni se lo può permettere. Comunque a parole non la batte nessuno.

Irama – Lentamente

Questa sua versione moderna della “classica” al secondo ascolto, comincia a penetrare sottopelle. Trovo Filippo molto più sicuro di sé e questo riesce a passare anche nell’interpretazione.

Voto: 7

Momento nave

Francesco Gabbani – Viva la vita

Allora, il ritornello si presta a più interpretazioni. Dai scherzo, è uno di quei brani che non diventeranno neanche dei tormentoni, una cosa fatta per Sanremo e quello che succede a Sanremo rimane a Sanremo.

Voto: 4

Gaia – Chiamo io chiami tu

Questo brano ha sicuramente le carte giuste per diventare un tormentone. È quella tipica canzone da Festivalbar. In ogni caso scontata.

Voto: 3

Basta, vado a dormire!

Ah, i voti di Zoe:

Clara – Voto 8 Brunori Sas – Voto 0 Sarah Toscano – Voto 7 Massimo Ranieri – Voto 0 Joan Thiele – Voto 0 Shablo ft Guè, Joshua, Tormento – Voto 8 Noemi – Voto 7 Olly – Voto 0 Coma_Cose – Voto 3 Modà – Voto -100 Tony Effe – Voto 6 Irama – Voto 4 Francesco Gabbani – Voto 0 Gaia – Voto 5

A domani.