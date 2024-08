La Rai ha reso pubblico il nuovo regolamento di Sanremo 2025. I cantanti che parteciperanno al Festival dovranno rispettare diverse regole, pena la squalifica dalla kermesse. Vediamo cosa possono e non possono fare.

Sanremo 2025: nuovo regolamento per i cantanti

Carlo Conti sta preparando il suo Festival di Sanremo 2025, il primo dopo le edizioni di grande successo di Amadeus. La Rai, proprio nelle ore scorse, ha reso pubblico il nuovo regolamento che tutti i cantanti in gara dovranno rispettare. Al primo errore c’è la cacciata: non è ammessa alcuna seconda possibilità. Innanzitutto, tutti sono chiamati alla presentazione ufficiale del cast, in programma durante la serata di Sanremo Giovani, in scena a metà settembre. Gli assenti saranno subito squalificati.

Sanremo 2025: tutti gli obblighi dei cantanti

I cantanti in gara a Sanremo 2025 saranno “solo” 24, tutti scelti personalmente dal conduttore e direttore artistico, ossia Carlo Conti. Se gli artisti dovessero far ascoltare la canzone del Festival prima della kermesse, la squalifica è immediata. Non solo, nei due mesi che precedono l’inizio della competizione canora nessuno di loro può esibirsi, neanche con brani di repertorio. Insomma, per ben 60 giorni dovranno stare in ritiro. Sul nuovo regolamento si legge:

“Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da Sanremo 2025 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2025), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della quinta serata di Sanremo 2025”.

Sanremo 2025: nuove regole per le canzoni

Il nuovo regolamento di Sanremo 2025 contiene regole ferree anche in merito alle canzoni. I brani, a prescindere dal fatto che siano presentati da artisti singoli o gruppi, dovranno essere lunghi massimo tre minuti e mezzo. Non solo, dovranno essere soprattutto in italiano, con pochissime parti in dialetto o in altre lingue. Inoltre, i versi inventati saranno accettati, sempre in maniera limitata, solo se non vanno a snaturare il significato della canzone. In sostanza, Geolier, se fosse stato in gara nel 2025, non avrebbe potuto partecipare con la sua I P Me, Tu P Te. Infine, il vincitore del Festival resterà legato alla Rai fino al 18 febbraio compreso, senza poter partecipare a programmi in altre Reti.