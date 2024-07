Sanremo 2025 a rischio rinvio? I motivi

Sanremo 2025 a rischio rinvio: primo grande problema per il nuovo direttore artistico e conduttore Carlo Conti.

Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il Festival di Sanremo 2025 sarebbe a rischio rinvio. Sembra che i vertici Rai stiano valutando questa possibilità per un motivo ben preciso.

Sanremo 2025 a rischio rinvio: l’indiscrezione

Carlo Conti ha già il suo bel da fare per il Festival di Sanremo 2025. Mancano ancora mesi all’inizio della kermesse musicale, ma il nuovo conduttore artistico e conduttore ha dovuto affrontare il primo grande problema. Secondo TvBlog, i vertici Rai stanno valutando un rinvio. Considerando che le date erano già state annunciate, la domanda sorge spontanea: perché c’è questo rischio?

Sanremo 2025 a rischio rinvio per gli ascolti

Nel corso della conferenza stampa presso il Teatro Ariston, il direttore Walter Vacchino aveva annunciato che il Festival di Sanremo 2025 si sarebbe svolto da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Adesso, però, i vertici Rai starebbero valutando un rinvio, clamoroso e unico nella storia della kermesse. Il motivo? La Coppa Italia, trasmesse proprio in quei giorni su Mediaset.

Sanremo 2025 Vs Coppa Italia: la sfida non s’ha da fare

Stando al calendario, nei giorni di Sanremo 2025 si dovrebbero svolgere i quarti di finale della Coppa Italia. Pertanto, se il Festival dovesse andare in scena si andrebbe a scontrare con il mondo del calcio. Gli ascolti, di certo, penalizzerebbero mamma Rai. E’ per questo che, secondo TvBlog, sarebbero già iniziate “interlocuzioni informali” tra i vertici di Viale Mazzini e quelli della Lega Calcio. Considerando che le partite non si possono rimandare, l’unica soluzione sembra rinviare Sanremo. A quando? Le date più probabili sono dall’11 al 15 febbraio.