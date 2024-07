L’indiscrezione giunta nella giornata di ieri è stata confermata oggi, venerdì 19 luglio: l’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, nel corso della presentazione dei palinsesti a Napoli ha confermato lo slittamento del Festival di Sanremo 2025.

La competizione musicale in onda sulla Rai si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025: la 75esima edizione si sarebbe dovuta tenere dal 4 all’8 febbraio, giornate nelle quali andranno in onda le partite di Coppa Italia sulle reti Mediaset.

Roberto Sergio ha spiegato che la decisione è arrivata in accordo con il Comune di Sanremo:

“Tutto questo a causa di un’improvvisa decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato dagli italiani, le partite di Coppa Italia, in chiaro sulle reti Mediaset in contrapposizione al Festival”.

Dunque, la manifestazione musicale più amata dagli italiani in Rai e lo sport più seguito sui canali Mediaset negli stessi giorni: una decisione poco rispettosa per i telespettatori secondo Sergio. A tal proposito, è giunta la scelta dell’azienda.

“Noi, volendo rispettare e favorire la possibilità per tutto il pubblico italiano di poter assistere con serenità ad entrambe le manifestazioni, abbiamo deciso questo spostamento”.

Il Festival contro il calcio già in passato

Non è la prima volta che il Festival si scontra con eventi sportivi: è memorabile infatti la serata finale del 1988, sabato 27 febbraio, che si fermò per consentire al pubblico in teatro e a casa di seguire la seconda manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Calgary, vinta dall’azzurro Alberto Tomba. Ma venendo a tempi più recenti, si ricorda il 2021 quando il Festival si scontrò con la Serie A, condizionando inevitabilmente i risultati in termini di ascolti.

Le parole di Roberto Sergio su Carlo Conti

“Carlo Conti torna a Sanremo dopo 10 anni festeggiando 40 anni di carriera. È una certezza e una garanzia, è sempre stata per tutti noi la prima scelta perché è un grande conoscitore di musica e scopritore di talenti”, queste le parole dell’Ad Rai sulla nuova conduzione.

Continua il lavoro del conduttore per la prossima edizione: al momento sappiamo che ha intenzione di ripristinare il Dopo Festival, facendo finire la gara entro l’una, e ha diviso la gara delle Nuove Proposte da quella dei Big.