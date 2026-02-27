Sanremo 2026, chi è Bianca, la figlia di Raf che ha ballato per lui

Sanremo 2026, chi è Bianca, la figlia di Raf che ha ballato per lui

Prosegue la serata cover e duetti di Sanremo 2026: Raf ha duettato, con i The Kolors sulle note di “The riddle”. Sul palco dell’Ariston c’era anche sua figlia Bianca. Ecco chi è la primogenita nata dal matrimonio con Gabriella Labate.

Nella serata dei duetti Raf ha scelto i The Kolors per duettare la cover “The riddle” di Nik Kershaw. Ma non è passata inosservata la presenza di una donna che ha ballato al suo fianco. Ma chi è?

Non solo a sorpresa Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici Pietro, anche Raf per la serata cover e duetti con i The Kolors, ha portato sul palco dell’Ariston sua figlia Bianca. Ballerina e coreografa, alla fine dell’esibizione ha preso i fiori dateli da Carlo Conti, ricevendo un bacio affettuoso da suo padre. Ecco chi è Bianca, dove vive e che lavoro fa.

Raf con i The Kolors si esibisce con “The riddle” per la serata duetti. Nel corpo di ballo c’è anche Bianca, la figlia di Raf avuta con Gabriella Labate, a cui lui ha dedicato il celebre brano “Interminatamente”, del 1991.

Bianca Riefoli, classe ’96, è la primogenita di Raf e di Gabriella Labate, vive a Miami ed è arrivata apposta a Sanremo per l’esibizione di suo padre in duetto con The Kolors. Con lei c’è anche la madre Gabriella Labate e il fratello Samuele, coautore del brano in gara.

Amante dell’arte, dello sport e della produzione, dopo aver studiato tra Roma, Miami e la Svizzera, si è laureata in Management dello spettacolo e del luxury entertainment e vive a Miami.

Ancora giovanissima ha firmato la regia del videoclip “Arcobaleni” di suo padre Raf, che le è valso un riconoscimento come regista emergente. Da quel momento Bianca lavora prevalentemente dietro le quinte di programmi televisivi di primo piano e non abbandona mai le sue passioni: fotografia, pittura e scultura. Nonostante fosse figlia d’arte, si è fatta una sua vita e carriera indipendente.