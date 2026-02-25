Il Festival di Sanremo 2026 manda in archivio la prima serata dopo aver potuto ascoltare tutte le 30 canzoni in gara si sono potute apprezzare le diverse sonorità e le differenze artistiche dei big portati in gara da Carlo Conti. Naturalmente a far parlare è la prima classifica della gara che vede solamente i primi 5 brani.

La scelta delle prime 5 posizioni, cambio con il passato

Carlo Conti ha portato un rinnovamento rispetto agli anni precedenti, difatti in questa edizione e per la prima serata il voto è affidato alla giuria della sala stampa tv e web, al momento quindi esclusa la radio.

Oltre a chi può votare è importante chiarire che il pubblico scoprirà questa notte le prime 5 canzoni, quelle che hanno convinto gli esperti.

La classifica non è in ordine di posizione ma è casuale tra le prime 5 canzoni, non sapremo quindi almeno per il momento qual’è la canzone che gode dei favori del pronostico.

La top 5 della prima serata

Nella top 5 figurano Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini.

La prima classifica quindi è ricca di colpi di scena, vedremo se saranno in grado di restare in queste posizioni anche per i prossimi giorni.