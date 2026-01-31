Sanremo 2026: Duetti emozionanti e omaggi indimenticabili nella serata delle cover

La celebre kermesse musicale di Sanremo si appresta a sorprendere nuovamente con la sua serata cover, prevista per il 27. Questa edizione si distingue per la varietà delle canzoni scelte, che spaziano dai classici del cantautorato italiano a sigle iconiche dei cartoni animati. Tra i momenti salienti, emerge la presenza di ospiti d’eccezione, come la nota conduttrice Francesca Fagnani, che si esibirà in un duetto inaspettato.

Un viaggio attraverso le canzoni

La selezione delle canzoni per la serata cover è sorprendentemente eterogenea. I partecipanti hanno scelto brani che vanno da Ray Charles e Frank Sinatra a Pupo e Cristina D’Avena, passando per i leggendari Luigi Tenco e Lucio Dalla. Carlo Conti, presentatore della serata, ha dichiarato che i duetti saranno “travolgenti e incredibili”, promettendo un’atmosfera di festa al Teatro Ariston.

Tributi a grandi artisti

Un momento particolarmente toccante sarà dedicato ad Ornella Vanoni, recentemente scomparsa. Patty Pravo interpreterà ‘Ti lascio una canzone’, accompagnata da una coreografia del ballerino Timofej Andrijashenko. Michele Bravi, invece, canterà ‘Domani è un altro giorno’ insieme a Fiorella Mannoia, mentre Arisa omaggerà Vanoni con ‘Quello che le donne non dicono’, un brano scritto per Mannoia da Enrico Ruggeri.

Duetti inaspettati

La serata prevede un doppio omaggio a Gianna Nannini. Fedez e Marco Masini proporranno una versione di ‘Meravigliosa creatura’, accompagnati dal violoncellista Stjepan Hauser. Levante, invece, presenterà ‘I maschi’ in duetto con Gaia.

Un tributo significativo sarà riservato anche a Mina. Fulminacci canterà ‘Parole parole’ insieme a Francesca Fagnani, mentre Malika Ayane eseguirà ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con l’attore Claudio Santamaria.

Il cantautorato italiano

La serata offrirà anche spazio al cantautorato italiano con artisti come Chiello e Morgan, che interpreteranno ‘Mi sono innamorato di te’ di Tenco. Inoltre, Nayt e Joan Thiele porteranno sul palco ‘La canzone dell’amore perduto’ di Fabrizio De André. Leo Gassmann si esibirà con Aiello in ‘Era già tutto previsto’ di Riccardo Cocciante.

Scelte internazionali e omaggi a brani cult

La serata cover includerà interpreti di rilevanza internazionale. Elettra Lamborghini si esibirà insieme alle spagnole Las Ketchup con la celebre ‘Aserejé’. Ditonellapiaga duetterà con il misterioso TonyPitony per ‘The Lady Is a Tramp’ di Sinatra. Altri artisti, come Sayf e Mario Biondi, presenteranno ‘Hit the Road Jack’ di Ray Charles.

Momenti di grande attesa

Con la presenza di artisti amati dal pubblico e scelte musicali variegate, la serata cover di Sanremo 2026 si preannuncia come un evento indimenticabile. La competizione sarà agguerrita e la combinazione di televoto e giurie promette risultati inaspettati. Mentre il pubblico attende con ansia di scoprire chi trionferà in questa serata, l’unica certezza è che il Dopofestival, condotto da Nicola Savino, comincerà probabilmente a tarda notte, a causa dei numerosi cambi di palco.

Inoltre, la serata vedrà la partecipazione di artisti di spicco che omaggeranno brani iconici della musica internazionale. La ricca varietà di stili e generi musicali contribuirà a rendere l’evento ancora più coinvolgente e atteso.