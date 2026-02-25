Elettra Lamborghini, tra i big in gara a Sanremo 2026 con la sua “Voilà”, ha già fatto impazzire il web con la sua ironia. “Se non smettono con i festini vado giù in ciabatte”. A cosa si riferisce?

Elettra Lamborghini contro i festini a Sanremo: “Se non smettono vado giù col megafono, in ciabatte”

Elettra Lamborghini ha già scatenato il web dopo la sua prima esibizione di ieri sera, martedì 24 febbraio, al Festival di Sanremo 2026. La cantante e showgirl ha sbottato contro i festini definiti “bilaterali” organizzati durante la notte che le impediscono di dormire.

Eletta Lamborghini contro i festini

“Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro”: così Elettra Lamborghini si scatena sui social dopo la prima esibizione al Festival di Sanremo 2026.

E lo ribadisce convinta anche nella seconda serata del Festival, dopo l’esibizione con “Voilà”. “Abbiamo saputo che stanotte non hai dormito“, le ha detto ironica Laura Pausini a fine esibizione. Pronta la risposta della Lamborghini che ha fatto ridere il pubblico dell’Ariston.

L’annuncio in diretta

“Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. Come andrà a finire stanotte a Sanremo? Aspetteremo il nuovo sfogo “social”.