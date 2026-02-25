"Si na petra" il grido che ritorna all'Ariston, perché è un gesto bello, significativo e totalmente... culturale.

A Sanremo 2026 è ritornato un grido che mancava da qualche anno e a rivolgerlo è stato qualcuno dalla platea nei confronti di una cantante che si stava esibendo in diretta, scopriamo cosa significa e come viene utilizzato oltre a scoprire a chi è stato inviato questo messaggio positivo.

“Si na petra” che cosa significa questa frase

“Si na petra” è una frase napoletana che viene tradotta letteralmente con “sei una pietra” ed è solitamente utilizzato come complimento nei confronti di una donna.

Difatti quando qualcuno rivolge questo messaggio fa riferimento al fisico scultoreo del soggetto del complimento che si fa ambasciatore della bellezza femminile.

Un complimento particolare capace di scaldare gli animi e di far star bene chi lo riceve e dimostra come l’Italia abbia mille sfaccettature ma sappia apprezzare unitamente la bellezza.

A chi è stato dedicato il grido

La frase “Si na petra” gridato durante la seconda serata del Festival 2026 è stato rivolto a Elettra Lamborghini in gara con il brano “Voila”.

L’autore del gesto si è fatto coraggio ed ha urlato a tutta Europa quanto per lui il fisico di Elettra rappresenti il massimo in termini di bellezza. Come dargli torto, lei è davvero una bella ragazza ed anche oggi ha messo in mostra le sue virtù.

Nulla di scabroso quindi, solo un complimento sui generis, non è la prima volta che avviene al Festival, l’altra cantante a riceverlo, come riporta Il Messaggero è stata Rose Villain che all’epoca aveva vissuto la situazione con ironia sfoggiando nei giorni successiva un t-shirt celebrativa.