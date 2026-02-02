Sanremo 2026: i protagonisti e le novità da non perdere

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e le voci sui protagonisti si fanno sempre più insistenti.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a varcare le soglie del Teatro Ariston con un mix di novità e ritorni attesi. Con l’aria frizzante di inizio evento, già si rincorrono le indiscrezioni su chi salirà sul palco e quali sorprese ci riserverà la kermesse canora più amata d’Italia.

Il ritorno di Virginia Raffaele

Una delle notizie più chiacchierate è senza dubbio il ritorno di Virginia Raffaele, che torna come ospite al Festival. La celebre comica, nota per le sue performance esilaranti, ha già fatto parlare di sé per le sue esibizioni passate. In questa edizione, si prevede un duetto speciale con Francesca Fagnani, un’altra figura di spicco della televisione italiana.

Le indiscrezioni su Elettra Lamborghini

Un altro nome che attira l’attenzione è quello di Elettra Lamborghini, che si prepara a calcare nuovamente il palcoscenico del Festival. Secondo le ultime notizie, il suo staff sarebbe già in preda a frenesie e preparativi, creando un certo fermento. Dopo la sua prima partecipazione nel 2026, in cui ha lasciato il segno con il suo stile provocante, i fan si chiedono quali sorprese porterà quest’anno.

Le curiosità da tenere d’occhio

Tra le curiosità più intriganti, il giornalista Alberto Dandolo ha lanciato alcuni indizi misteriosi su altre cantanti in gara. Uno di questi riguarda una famosa artista che ha recentemente subito un cambiamento fisico notevole, suscitando domande su come abbia raggiunto questo obiettivo. Un altro indizio parla di una cantante che, per scaramanzia, si esibirà senza indumenti intimi, seguendo un rituale particolare che promette fortuna.

Laura Pausini e i duetti straordinari

In aggiunta, è confermato che Laura Pausini sfoggerà abiti firmati Armani Privé durante tutte le serate del Festival, mentre Sabrina Ferilli potrebbe apparire in modo inaspettato, alimentando ulteriormente le aspettative del pubblico. La sua possibile presenza, sia in persona che da remoto, mantiene alta la curiosità.

I duetti dell’edizione 2026

Il Festival di Sanremo non è solo musica solista, ma anche un palcoscenico per i duetti. In questa edizione, Francesca Fagnani avrà un ruolo da protagonista durante la serata delle cover, esibendosi con Fulminacci in un omaggio a Mina con il brano Parole parole. Questo duetto promette di essere uno dei momenti clou della serata e dimostra come l’arte della musica continui a intrecciarsi con quella della televisione.

La lista dei duetti è variegata e coinvolge artisti di spicco come Elettra Lamborghini e Las Ketchup, ma anche Enrico Nigiotti e Alfa, promettendo performance che spaziano da classici intramontabili a pezzi più moderni. La varietà è il cuore di Sanremo, e ogni anno regala momenti indimenticabili.

Un tributo a Ornella Vanoni

Un’altra figura che verrà celebrata è Ornella Vanoni, la cui recente scomparsa ha colpito il mondo della musica. Michele Bravi e Fiorella Mannoia renderanno omaggio a questa icona con una performance di Domani è un altro giorno, un gesto che sottolinea l’importanza della memoria e della riconoscenza nel panorama musicale italiano.

Con tutte queste attese e sorprese, il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come un evento da non perdere, ricco di emozioni e spettacolo. Gli appassionati di musica e di televisione sono pronti a vivere un’esperienza unica, con la speranza che le promesse vengano mantenute.