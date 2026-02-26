Il premio alla carriera della terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stato dato a Mogol uno dei più grandi parolieri della musica italiana che ha donato moltissime delle canzoni più amate dal pubblico, tante di queste hanno anche fatto parte della storia del Festival di Sanremo.

Mogol, una vita donata alla musica

Mogol arriva sul palco dell’Ariston per ritirare il premio alla Carriera, un riconoscimento per ricordare la grandezza di questo uomo che con le sue parole ha fatto cantare tantissimi artisti italiani conosciuti nel mondo.

Non solo Lucio Battisti e Mina, anche altri cantanti tra cui Caterina Caselli, Riccardo Cocciante e tantissimi altri che con la sua vena creativa ed il loro talento hanno reso delle canzoni davvero immortali.

Il premio alla carriera ricevuto all’Ariston

Mogol riceve un premio di caratura elevatissima a dimostrazione del contributo fornito alla musica, difatti ha depositato ben 1.776 canzoni alla SIAE con oltre 500 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Il paroliere per eccellenza viene giustamente tributato per i capolavori scritti, il finale è sulle note di Adriano Celentano ma non solo è stato un’icona della musica che spesso non è stato valorizzato come avrebbe dovuto.

Sanremo gli rende giustamente onore donandogli lo spartito d’oro del suo primo brano depositato nel lontano 1960.