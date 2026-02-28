Sanremo 2026, polemica sul bacio tra Levante e Gaia: cosa ha detto il regista...

E’ polemica a Sanremo 2026 per la presunta censura del bacio tra Levante e Gaia a conclusione dell’esibizione del duetto su il brano “I Maschi”.

Sanremo 2026, bacio tra Gaia e Levante nella serata duetti, il regista: “Nessuna censura”

Il web si è scatenato dopo la presunta censura del bacio tra Levante e Gaia nella serata dei duetti. Dopo l’esibizione sul brano “I Maschi” tra le due è scattato il bacio a stampo, ma la regia ha staccato proprio in quel momento. Sui social i commenti non si sono fatti attendere.

Cosa è successo

Secondo il mondo del web al momento del bacio tra Levante e Gaia la regia ha staccato subito. Sono rientrati poi il conduttore Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini che ha detto “c’è amore”.

“Chiama lui o chiami tu?”, chiede Conti, ricordando la canzone di Gaia in gara lo scorso anno al Festival, e la sua “gaffe”. “A questo giro chiama lui”, scherza Gaia.

Non è stata una censura

Ma come ha replicato il regista del Festival di Sanremo Maurizio Pagnussat?: “Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia” ha replicato il regista all’Ansa. “Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima – aggiunge – ma c’è un rituale per il cambio di palco”.

“Stacco finale concordato”

“Non censuriamo nessuno, il bacio ha avuto una sua visibilità”, ha aggiunto in conferenza stampa Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, rispondendo a una domanda sullo stacco della regia sul bacio tra Levante e Gaia.

“Nella prova del mattino – spiega – ieri la regia non c’era, c’era solo l’audio. Poi, nell’unica prova che Levante e Gaia hanno fatto con la regia, è stato concordato che ci fosse lo stacco finale e il bacio è finito in una mattonellina piccola al centro dell’immagine”.

“Durante la gara – continua Fasulo – postiamo sui profili social Rai un solo contenuto per concorrente, avevamo a disposizione la camera separata con il bacio stretto, abbiamo pubblicato l’immagine un secondo dopo lo stop alle telefonate.

Ormai le polemiche si erano scatenate. “Visto che purtroppo la lente di ingrandimento finisce per distorcere le percezioni, è nostro dovere prendere atto delle opinioni e motivare le nostre scelte professionalmente e eticamente impeccabili”.