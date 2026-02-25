Arianna Fontana, campionessa olimpica di short track, era attesa come ospite d’eccezione a Sanremo 2026 nella serata dedicata alle Olimpiadi invernali, ma un improvviso inconveniente le ha impedito di salire sul palco dell’Ariston.

Arianna Fontana assente a Sanremo 2026

Era attesa come una delle grandi protagoniste della serata dedicata alle Olimpiadi invernali, ma Arianna Fontana non sarà presente al Festival di Sanremo.

La campionessa di short track, detentrice del maggior numero di ori olimpici nella storia dello sport italiano, ha dovuto rinunciare all’ultimo momento a causa di una febbre alta che l’ha costretta a letto. La notizia è stata ufficializzata poche ore prima della serata durante la conferenza stampa all’Ariston, suscitando sorpresa tra i fan e gli appassionati di sport.

Sanremo 2026 senza Arianna Fontana: il retroscena sulla sua assenza

Il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, ha spiegato: “Non ci sarà stasera sul palco dell’Ariston Arianna Fontana perché ha 40 di febbre: le facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo viva con noi questa bella serata da casa”. Nonostante l’assenza della campionessa, la serata rimane ricca di ospiti olimpici.

Sul palco sono salite Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori, Lisa Vittozzi, prima italiana a conquistare l’oro nell’inseguimento femminile, e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli, insieme a Giuliana Turra per il curling in carrozzina.