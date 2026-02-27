Sanremo 2026 terza serata: esibizioni, ospiti e i primi cinque classificati

La terza serata di Sanremo 2026 ha visto 15 cantanti in gara, la partecipazione del genovese Sayf e la pubblicazione della top 5 provvisoria: ecco cosa è successo

Festival di Sanremo 2026 ha dedicato la terza serata alle esibizioni di quindici artisti non ancora saliti sul palco, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare con calma i brani in gara. Tra i protagonisti si è distinto il genovese Sayf, alla prima esibizione all’Ariston con il brano «Tu mi piaci tanto».

La formula adottata per il secondo e il terzo appuntamento prevede la partecipazione di 15 cantanti per serata. Questa scelta consente di dilatare i tempi, garantire maggiore spazio agli ospiti e ai co-conduttori e permettere al pubblico di valutare con attenzione ogni performance. Al termine della serata sono state rese note, in ordine casuale, le prime cinque posizioni della classifica.

Chi si è esibito nella terza serata

Al termine della serata sono state rese note, in ordine casuale, le prime cinque posizioni della classifica. In precedenza si sono esibiti, in ordine alfabetico, Arisa con Magica favola, Eddie Brock con Avvoltoi, Francesco Renga con Il meglio di me, Leo Gassmann con Naturale, Luchè con Labirinto, Malika Ayane con Animali notturni, Mara Sattei con Le cose che non sai di me, Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta, Michele Bravi con Prima o poi, Raf con Ora e per sempre, Sal Da Vinci con Per sempre sì, Samurai Jay con Ossessione, Sayf con Tu mi piaci tanto, Serena Brancale con Qui con me e Tredici Pietro con Uomo che cade.

Il debutto e il profilo di Sayf

Sayf, all’anagrafe Adam Sayf Viacava, è nato a Genova nel 1999 e ha trascorso l’infanzia tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Dopo le esibizioni della serata, ha sfruttato la terza serata per presentare il proprio brano a un pubblico più ampio. Si tratta del suo primo esordio sul palco dell’Ariston, pur avendo già partecipato alla prima serata con un’apparizione breve, pochi minuti dopo l’esibizione del vincitore della scorsa edizione.

Votazioni e top 5 provvisoria

Le performance sono state valutate con il sistema che combina il televoto e la giuria delle radio. In questa fase ciascuna esibizione contribuisce alla classifica complessiva. Al termine della serata sono state comunicate soltanto le prime cinque canzoni in classifica, senza indicarne l’ordine preciso.

La top 5 della terza serata

Al termine della terza serata sono state comunicate le cinque canzoni classificate, senza indicarne l’ordine preciso. Le posizioni annunciate comprendono Arisa con “Magica favola”, Sayf con “Tu mi piaci tanto”, Luchè con “Labirinto”, Serena Brancale con “Qui con me” e Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. La selezione deriva dalla somma dei voti del pubblico e della giuria delle radio. Questo meccanismo contribuirà alla determinazione della classifica finale del Festival.

Conduttori, ospiti e appuntamenti speciali

Dopo il meccanismo di votazione, la serata ha visto sul palco i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini. Essi sono stati affiancati da co-conduttori serali. Per la terza serata sono saliti Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Pantani ha proposto la sua imitazione di Lapo Elkann.

Tra gli ospiti figuravano nomi internazionali e nazionali, tra cui Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Sul palco allestito in piazza Colombo si è esibita la band The Kolors sul Suzuki Stage. Dall’imbarcazione Costa Toscana ancorata al largo di Sanremo si è esibito Max Pezzali, stabilendo un collegamento simbolico tra la città e il festival.

Le apparizioni di ospiti e co-conduttori hanno contribuito all’atmosfera complessiva della serata e all’interesse del pubblico. Questi appuntamenti hanno inoltre integrato la fase di votazione nella determinazione della classifica finale del Festival.

Serata delle cover e omaggio a De André

La serata successiva, dedicata alle cover, prevedeva tra gli omaggi un tributo al cantautore genovese Fabrizio De André. In questa fase, che segue le votazioni principali, le esibizioni non influivano sulla classifica finale già determinata.

Nella versione proposta, Nayt ha interpretato «La canzone dell’amore perduto» insieme a Joan Thiele. Sayf ha invece realizzato un duetto su «Hit the road Jack» con Alex Britti e Mario Biondi.

Le reinterpretazioni sono state sottoposte a una valutazione separata. Il vincitore della serata è stato determinato mediante le percentuali del televoto, della sala stampa e delle radio, senza modificare la classifica complessiva del Festival.

Prospettive verso la finale

Con la top 5 provvisoria confermata dopo la terza serata, l’attenzione si concentra sulle due serate residue che decideranno il podio. Le votazioni combinate di giurie tecniche, sala stampa e pubblico determineranno la classifica definitiva. La finale prevede una nuova tornata di voto sulle canzoni più apprezzate, con regole specifiche per l’ultima esibizione e pesi differenti tra le componenti di voto. La transizione dalle valutazioni parziali alla graduatoria finale potrà produrre variazioni significative nella posizione dei concorrenti.

Il capitolo nuove proposte

Durante la serata è stato proclamato il vincitore della sezione nuove proposte: Nicolò Filippucci si è imposto con «Laguna». Angelica Bove ha ottenuto il Premio della Sala Stampa «Lucio Dalla» e il Premio della Critica «Mia Martini». L’incidenza del televoto è risultata determinante nella definizione della classifica finale della categoria. Restano attesi gli esiti definitivi delle votazioni per la categoria principale, che stabiliranno il podio del Festival.

In attesa della serata delle cover e della finale, la terza puntata di Sanremo 2026 conferma la natura polifonica della manifestazione. Gli interventi hanno alternato esibizioni competitive, ospiti internazionali e momenti dedicati alla storia della canzone italiana.

Artisti emergenti e nomi affermati hanno proseguito la contesa per l’apprezzamento del pubblico e delle giurie. Restano attesi gli esiti definitivi delle votazioni per la categoria principale, che determineranno il podio e i possibili sviluppi nella classifica finale.