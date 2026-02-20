A Sanremo 2026, Nayt presenta la sua nuova canzone, un brano il cui testo rivela un profondo significato sulla distanza tra le persone e il desiderio di autenticità nei rapporti umani.

Nayt: debutto a Sanremo e il nuovo progetto discografico

William Mezzanotte, in arte Nayt, si prepara a un momento fondamentale della sua carriera con il debutto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco del Teatro Ariston, l’artista proporrà il brano ‘Prima che’, scritto da lui stesso con la musica di Stefano Tognini, un pezzo che esplora la distanza tra le persone nell’era digitale: «Oggi siamo sempre più distanti nonostante il web, le maschere che indossiamo e gli schermi attraverso cui ci parliamo. Il brano esprime il desiderio di incontrarsi e riconoscersi davvero».

L’attesa per il nuovo album “Io Individuo”, in uscita il 20 marzo per Columbia Records / Sony Music, si accompagna all’annuncio del “Noi Individui Tour”, che partirà il 3 novembre da Bari e toccherà Padova, Milano, Roma e Napoli, portando nei palasport italiani il suo universo musicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da william (@nayt)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Nayt

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, ‘Prima che’ rappresenta il cuore della poetica di Nayt: un rap intenso che indaga le fragilità e le contraddizioni della vita contemporanea. La canzone si interroga sulle relazioni, la fiducia e il senso di perdita: «Finché sai cosa prendi non lo sai cosa perdi», recita il testo, mentre l’artista riflette sul desiderio di mostrarsi senza filtri, sull’onestà dei sentimenti e sull’importanza di riconoscersi reciprocamente.

Durante la serata delle cover, prevista venerdì 27 febbraio, Nayt si unirà a Joan Thiele, in gara con “Eco” nel 2025, per interpretare “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André.

Prima che

di W. Mezzanotte – S. Tognini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/VNT1

Prima della prima donna

Prima della prima volta

Prima della prima droga

Prima della prima idea

Prima del mio vero amico

Che l’ho visto andare via

Prima di essere partito

Prima di tornare qui

Dell’idea di aver fallito

Ogni volta che mi fido

Che la gente mi fa schifo

Che la gente è come me

Prima di farmi domande

Prima di essere svogliato

Prima del giusto e sbagliato

Io chi sono, chi sei te?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Senza oggetti o costumi, progetti

Immaginare i posteri

Costretti al presente

Sfuggirci ubriachi o con i postumi

Chi aspetti? Io nessuno a salvarci

Fissare il muro e stancarsi

Trovare un buco e saltarci

Io non credo a chi mi chiama

Credo abbia sbagliato nome

Io non credo a chi mi ama, di più,

Non credo abbia valore

Perché in tutta questa roba che c’ho addosso mi confondo

E non so se mi conforta

O mi ostacola il confronto

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Prima che qualcuno parli

Prima che tu ti dica è tardi

Prima che continui a farmi

Com’è che continuo a farmi?

Prima di essere scontato

O di essere scordato

Prima di essere qualcuno

Che vuol essere ascoltato

Prima che tu faccia un post

Prima che controlli i like

Prima che tu dia potere agli altri

Su quello che fai

Prima di mettere i vestiti

Dell’amore di esserne investiti

Di crescere aggressivi

Chi siamo?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Che tu vedessi me.