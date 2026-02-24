Sanremo è iniziato ma naturalmente ha preso corpo la voce relativa al compenso che Carlo Conti prenderà per la sua conduzione e direzione artistica dell’evento che è naturalmente inziato ben prima delle puntate in diretta. Sono state infatti rese note le stime sul guadagno che egli riceverà.

Paolo Bonolis e Panariello da record

Nel corso delle svariate edizioni del Festival si sono succeduti diversi conduttori. Sul fronte delle cifre i mattatori sono stati Panariello e Paolo Bonolis.

Panariello ha condotto il Festival nel 2006 ed ha percepito un compenso di 1 milione di euro. La medesima cifra l’ha ottenuta Bonolis quando ha condotto il Festival nel 2009.

La cifra percepita dal conduttore di Mediaset ha fatto chiaccherare tutti perché troppo elevata per quanto ha fatto nel suo processo di conduzione.

Le cifre percepite da Carlo Conti

Carlo Conti non ha reso ufficialmente note le cifre ma sono arrivate comunque delle stime come riportate dal settore economia di Quotidiano Nazionale il cachet di Conti dovrebbe aggirarsi sui 600 mila euro.

Una cifre legata al processo di ricerca dei talenti e di organizzazione dell’evento, attività iniziate nel 2025 e proseguite per buona parte del 2026.

Anche nel 2025 ha percepito una cifra simile, intorno al mezzo milione di euro anche il collega ed amico Amadeus che ha condotto il Festival dal 2020 al 2024.