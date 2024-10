Il protagonista della serata: Santino

Mercoledì 30 ottobre, il programma televisivo Affari Tuoi ha visto come protagonista Santino, un pacchista del Lazio che ha portato sul palco non solo la sua simpatia, ma anche la sua adorata figlia, che ha affettuosamente chiamato “principessa”. La puntata è iniziata con buone prospettive per Santino, che ha mostrato una strategia vincente eliminando diversi pacchi blu, ma la fortuna ha preso una piega inaspettata quando ha aperto il pacco rosso contenente 300mila euro, un colpo che ha segnato l’inizio di una serie di eventi sorprendenti.

Durante la puntata, un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico è stato il commento di Stefano De Martino, il conduttore del programma. Riferendosi a Camilla, una concorrente dell’Umbria, De Martino ha affermato: “Camilla mi è un po’ Pink, un po’ Emma”. Questo riferimento ha scatenato una reazione immediata sui social, dove molti spettatori hanno espresso sorpresa e nostalgia, ricordando la storia d’amore tra De Martino ed Emma Marrone, iniziata nel 2009. La somiglianza tra Camilla e Emma, in particolare per il suo look audace, ha fatto riemergere ricordi di un’epoca passata, rendendo il commento ancora più significativo.

La partita di Santino: tra alti e bassi

Dopo il commento di De Martino, la partita di Santino ha preso una piega positiva, con l’eliminazione di ulteriori pacchi blu e la conservazione di quelli rossi di maggior valore. Il Dottore, figura chiave del gioco, ha offerto a Santino una somma generosa di 50mila euro, ma il concorrente ha rifiutato l’offerta, desideroso di continuare il gioco. Tuttavia, la fortuna ha voltato le spalle a Santino, che ha perso sia i pacchi da 100mila che da 200mila euro. La situazione è diventata ancora più complicata quando ha accettato un cambio di pacco, scoprendo infine di avere solo 100 euro, un finale amaro per una partita che era iniziata con grandi speranze.