Sardegna, a Porto Rotondo la seconda edizione della Fiera Nautica

Porto Rotondo, 24 apr. (askanews) – Rimettere la Sardegna al centro del Mediterraneo e usare il mare dell’isola come elemento di unione per artigianato, tradizioni e culture da fare scoprire al turista.

È questa la missione della seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna che si svolge dal 21 al 25 aprile nella Marina di Porto Rotondo. Un evento organizzato dal Cipnes Gallura e finanziato dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna per promuovere lo sviluppo del diportismo nell’isola, come confermato dallo stesso Assessore al Turismo Gianni Chessa: “Il sogno è quello di andare oltre il mare e di far vivere l’isola tutto l’anno. Era impensabile che un’isola bellissima come la nostra non avesse una fiera della nautica, il vero risultato sarà far nascere il polo della nautica del Mediterraneo”.

Oltre 150 imbarcazioni, 130 espositori, talk, esibizioni, degustazioni e vere e proprie esperienze nel mondo delle tradizioni sarde. Questo quello che troveranno i visitatori, con ingresso libero dalle ore 10.00 alle 20.00, alla seconda Fiera Nautica di Sardegna nella marina di Porto Rotondo. Un evento in costante crescita, come confermato dal Presidente del Cipnes Gianni Sarti: “Vogliamo spingere sull’acceleratore, verrà costituito il distretto della nautica; si tratta di un progetto sul quale stiamo lavorando e che darà un impulso maggiore”.

A raccontare l’evento ed i suoi obiettivi è stato il Direttore del progetto Marketing Insula – Sardinia Quality World, Massimo Masia: “Il Cipnes insieme all’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna ha sviluppato questo grande progetto di marketing regionale, vogliamo raccontare la destinazione Sardegna attraverso percorsi tematici esperienziali e identitari”.

Una fiera a 360 gradi e attenta alla sostenibilità e alle innovazioni del mondo green e delle rinnovabili, per una Sardegna che attraverso la nautica vuole raccontarsi tra passato, presente e soprattutto futuro.