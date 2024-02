Sardegna: Conte posta 'palleggi' per festeggiare vittoria Todde

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Palleggi per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Il leader del M5S Giuseppe Conte, amante del calcetto tanto da non rinunciarci nemmeno quando era alla guida di Palazzo Chigi, posta su X un video che lo ritrae intento a palleggiare in compagnia di un ...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Palleggi per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Il leader del M5S Giuseppe Conte, amante del calcetto tanto da non rinunciarci nemmeno quando era alla guida di Palazzo Chigi, posta su X un video che lo ritrae intento a palleggiare in compagnia di un cronista di Agorà che conta sei rimbalzi del presidente pentastellato per la vittoria di Todde in Sardegna.