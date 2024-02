Sardegna: Graziano (Pd), 'avanti così, uniti si vince'

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Cambia il vento in Sardegna! Auguri Alessandra Todde! E complimenti a Elly Schlein per l’ottimo risultato del Pd, primo partito in regione. Sconfitta l’imposizione di Giorgia Meloni. Avanti così: uniti si vince. Aió!” Così su X ...