Sassari, trovato morto in casa assieme al suo cane dopo giorni

Cosa sia accaduto e quale sia il senso di quella tragedia in terra di Sardegna lo dovranno accertare le forze dell’ordine: a Sassari un uomo viene trovato morto in casa assieme al suo cane dopo giorni. I carabinieri della territoriale indagano su quello che pare essere stato un dramma della solitudine. Nel caso specifico e come raccontano i media isolani un 54enne ed il suo cane sono stati trovati privi di vita dopo giorni.

Trovato morto in casa assieme al suo cane

Ma chi era la vittima? Si tratta di un agricoltore della zona che è stato trovato senza vita nel suo casolare. Da quanto si apprende il corpo era in evidente stato di decomposizione. In località La Crucca sono immediatamente intervenuti gli uomini dell’arma per tutti i rilievi del caso. La terribile tragedia si sarebbe consumata giorni fa, ma soltanto sabato è stata scoperta. I media spiegano che il 54enne viveva da solo col suo cane e nessuno si sarebbe accorto della sua assenza prolungata.

L’allarme dei vicini ai carabinieri

Qualche giorno fa però gli agricoltori della zona si erano insospettiti e avevano richiesto l’intervento dei carabinieri. L’uomo non si vedeva al lavoro da tempo ed erano stati in molti, fra amici e conoscenti, a chiedersi che fine avesse fatto lui ed il suo fidato cane.