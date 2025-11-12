Questa mattina, a Villanova d’Albenga, un bimbo di 17 mesi è rimasto gravemente ustionato dall’acqua bollente in un appartamento del centro storico. L’incidente domestico ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e il trasferimento urgente in ospedale, evidenziando quanto velocemente situazioni comuni in casa possano trasformarsi in emergenze.

Bimbo di 17 mesi ustionato con l’acqua bollente

Questa mattina, intorno alle 12:30, un grave incidente domestico ha coinvolto un bambino di 17 mesi nel centro storico di Villanova d’Albenga, in provincia di Savona. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai Rai News, il piccolo sarebbe rimasto ustionato da acqua bollente, riportando lesioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, un’automedica del 118 e l’elicottero Grifo, che hanno prestato le prime cure al bambino e valutato la necessità di un trasferimento urgente.

Paura nel Savonese, bimbo di 17 mesi ustionato con l’acqua bollente: le sue condizioni

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il piccolo è stato trasferito in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono considerate gravi.

Al momento, la dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita e le autorità stanno raccogliendo informazioni sulle cause.