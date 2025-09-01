Un bambino di soli 2 anni è rimasto gravemente ustionato con dell’acqua bollente. L’incidente, avvenuto in un’abitazione nel modenese, ha immediatamente mobilitato i soccorsi, che hanno trasportato il piccolo in ospedale in condizioni critiche.

Tragedia a Modena: bambino di 2 anni ustionato

Nelle scorse ore, a Cibeno di Carpi, un bambino di due anni ha riportato ustioni gravi dopo essere entrato in contatto con acqua bollente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in un’abitazione della zona residenziale.

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, valutata la gravità delle lesioni, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica.

Bambino di 2 anni ustionato: condizioni critiche e indagini in corso

Il bambino, figlio di una coppia di migranti, ha riportato ustioni estese in più parti del corpo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto in cucina, dove il piccolo sarebbe entrato in contatto con acqua bollente contenuta in un recipiente.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire con precisione le cause dell’episodio. Attualmente le condizioni del bambino sono definite critiche e il personale medico continua a monitorare attentamente la sua situazione in reparto.