Scaccianoce (ingegneri): "Congresso nazionale sia volano per città Catania"

Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Per Catania oggi è un momento per Catania che dopo 58 anni ospita nuovamente il Congresso nazionale degli ingegneri in occasione del 100simo anniversario dell'Ordine". A dirlo Mauro Scaccianoce, presidente dell'Ordine degli ingegne...