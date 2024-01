Corea del Sud, lo "Scandalo della borsa Dior" fa tremare la politica

La first lady sudcoreana accetta una borsa Dior in regalo e scatta lo scandalo, il presidente teme di perdere le elezioni

Un curioso caso sta monopolizzando l’attenzione della politica sudcoreana e riguarda una nota marca di borse. A quanto pare tutto ha avuto inizio da un filmato dove si vede la first lady Kim Keon-hee, moglie dell’attuale presidente del paese, accettare in regalo una borsa Dior. Tanto è bastato per mettere in pericolo la rielezione di suo marito e a scatenare un terremoto nell’opinione pubblica.

Scandalo in Corea del Sud: first lady accetta un regalo

L’intera storia ha inizio nel 2022 tramite un video condiviso dal sito di notizie di opposizione chiamato Voice of Seoul. Nel suddetto filmato la first lady Kim Keon-hee sembra accettare in regalo una borsa dal valore di 2000 euro. Per comprendere come mai questo gesto abbia scatenato delle reazioni così forti è bene sottolineare che in Corea del Sud la legge obbliga tutti i funzionari pubblici di rifiutare qualsiasi tipo di regalo che superi il valore di 700 euro.

Ma il suddetto filmato non è esente da difetti poiché bisogna specificare che non si vede mai la first lady accettare il regalo e la borsa rimane sempre in bella vista sul tavolo. Nemmeno le dichiarazioni della donna sembrano confermare che abbia accettato l’omaggio. Secondo un altro giornale però, il Korea Herald, in realtà Kim Keon-hee avrebbe preso la borsa e l’oggetto è stato poi “gestito e riposto come proprietà del governo”.

Nonostante il filmato incriminato sia stato girato nel 2022 è stato condiviso pubblicamente solo qualche mese fa, verso la fine dell’anno scorso, e inizialmente non aveva acceso grandi dibattiti. Solo di recente è stato ripreso portando alla creazione di un vero e proprio scandalo, probabilmente ciò è dovuto al fatto che a breve la popolazione della Corea del Sud sarà chiamata alle urne.

Rielezione a rischio

La vittima principale dello scandalo però sembra essere il marito della first lady, Yoon Suk-yeol, l’attuale presidente del paese che adesso vede anche la sua popolarità diminuire di ora in ora. La situazione è arrivata a tal punto che anche il partito di governo ha chiesto le scuse del presidente e della consorte, ma entrambi si sono rifiutati di acconsentire a tale richiesta.

In ogni caso la situazione non sembra volgere a favore di Yoon, buona parte della popolazione non solo vuole da lui una spiegazione, ma è anche certa che la moglie del presidente abbia sbagliato. Esiste però una piccola fetta di persone che crede che la first lady sia stata vittima di un complotto.