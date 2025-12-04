Scandalo Signal: il Segretario Hegseth e le Minacce alla Sicurezza Nazionale

Il recente rapporto dell’ispettore generale del Pentagono ha messo in luce una questione delicata riguardante l’uso dell’app di messaggistica Signal da parte del segretario alla Difesa, Pete Hegseth. Questo sviluppo ha suscitato preoccupazioni significative sul rischio potenziale per le operazioni militari statunitensi.

Dettagli del rapporto dell’ispettore generale

Secondo le anticipazioni del rapporto, che sarà reso pubblico giovedì, l’ispettore generale ha concluso che Hegseth ha fatto un uso inappropriato di Signal per comunicare informazioni sensibili. Fonti anonime hanno rivelato che l’uso di un dispositivo personale per trasmettere tali dati è in contrasto con le politiche del Pentagono, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza operativa.

Il contesto del caso

Il tumulto è iniziato a marzo, quando Jeffrey Goldberg, editore di The Atlantic, ha rivelato di aver ricevuto un invito a partecipare a una chat su Signal, apparentemente inviata dall’allora consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz. Inizialmente scettico, Goldberg ha accettato l’invito e si è ritrovato coinvolto in una conversazione con alcuni dei più alti funzionari dell’amministrazione Trump, tra cui Hegseth, il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio.

Le informazioni rivelate nella chat

Durante questa conversazione riservata, Hegseth ha condiviso dettagli cruciali riguardanti un attacco programmato contro i ribelli Houthi in Yemen, previsto per il 15 marzo. I dati forniti includevano tempistiche precise per il lancio degli aerei F-18 e l’arrivo dei droni, nonché le modalità di esecuzione degli attacchi aerei.

Le reazioni e le critiche

Le rivelazioni di Goldberg hanno generato indignazione e preoccupazione, con molti critici che hanno messo in discussione la sicurezza delle operazioni militari statunitensi. Si teme che, se queste informazioni fossero cadute nelle mani sbagliate, avrebbero potuto mettere a rischio la vita dei militari coinvolti. Questa settimana, il rapporto dell’ispettore generale ha suggerito l’implementazione di una formazione aggiuntiva per garantire la conformità agli standard di sicurezza operativa.

Sviluppi futuri

Nonostante le preoccupazioni sollevate, il rapporto non ha stabilito se le informazioni trasmesse da Hegseth fossero classificate al momento della comunicazione. Tuttavia, è stato evidenziato che, in qualità di segretario alla Difesa, Hegseth ha la facoltà di determinare il livello di classificazione delle informazioni militari e potrebbe aver deciso di declassificare i dati se lo avesse ritenuto opportuno.

Sean Parnell, portavoce dell’ufficio di Hegseth, ha descritto queste conclusioni come una vittoria per il segretario, affermando che il rapporto dell’ispettore generale dimostra che non sono state condivise informazioni riservate. Parnell ha anche criticato i media per aver enfatizzato i rischi associati alle comunicazioni fatte tramite Signal, dichiarando che non ci sono prove a sostegno di tali affermazioni.

Il caso, soprannominato “Signalgate”, ha sollevato interrogativi su come la tecnologia di messaggistica venga utilizzata nel contesto della sicurezza nazionale, con alcuni legislatori che hanno chiesto indagini più approfondite. In particolare, il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, ha descritto la chat come una delle più gravi violazioni dell’intelligence militare degli ultimi anni, suggerendo che potrebbero esserci state conseguenze per la sicurezza operativa degli Stati Uniti.