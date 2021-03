Scava in giardino e trova un fossile di 488 milioni di anni

L'eccezionalità della scoperta avvalorata dagli esperti e il sito continua a regalare fossili. Ora Sid attende nuove dal museo di Birmingham

Scava in giardino e trova un fossile risalente a 488 milioni di anni fa, lui cercava solo vermi. Ha dell’incredibile l’avventura di Siddak Sing Jhamat, detto Sid, un bambino inglese di 6 anni. Scavando nel giardino di casa domenica 28 marzo ha trovato un reperto rarissimo nella sua casa di a Walsall (West Midlands) a nord di Birmingham.

Ecco la sua testimonianza in merito ad un hobby che per vie traverse ha dato a Sid una straordinaria notorietà: “Stavo scavando in giardino. Lo faccio per cercare vermi, piccoli pezzi di ceramica o frammenti di mattoni. Ad un certo punto ho trovato questa specie di roccia che sembrava un piccolo corno. Ho pensato che potesse essere un dente o un artiglio, o un piccolo corno appunto. Invece era un pezzo di corallo antichissimo”.

Scava in giardino e trova un “tesoro”

Ad appurare la verità Vish Singh, il papà di Sid. L’uomo si è documentato su un gruppo Facebook di appassionati di fossili. E il responso è stato da mozzare il fiato: con il kit di attrezzi da scavo regalatogli per Natale Sid aveva trovato un vero tesoro. Vale a dire un Horn Coral o Corallo Rugosa risalente a circa 251-488 milioni di anni fa, era Paleozoica.

E il signor Singh ha spiegato a sua volta: “In quell’era l’Inghilterra era parte dell’ammasso di continenti chiamato Pangea, ed era interamente sott’acqua”. E il giardino dei Singh continua a sfornare sorprese da quando l’aera di scavo è stata ampliata.

Un vero giardino-miniera

Nelle ore successive è stato rinvenuto ritrovando un blocco di sabbia rappresa. Al suo interno erano incastonati i fossili di diversi piccoli molluschi, di conchiglie marine e di alcuni crinoidi. Si tratterebbe di “piccoli organismi della forma di un tentacolo di calamaro, davvero una cosa preistorica”. La regione nel Regno Unito di Walsall fino a domenica non era negli areali prediletti dalla paleontologia, non come la cosiddetta Costa Giurassica a sud del Paese. Quello che i Singh hanno rilevato è una gran quantità di argilla. La famiglia di Sid spera che il museo di geologia dell’università di Birmingham si interessi la scoperta del loro bambino.