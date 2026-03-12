Scelta a sorpresa: Sara Gaudenzi esce con Alessio Rubeca da Uomini e Donne

Scopri perché la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne ha scatenato dubbi, critiche e discussioni sui social

La parentesi di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è conclusa con un esito che ha già diviso il pubblico. Durante la registrazione del 12 marzo la tronista ha deciso di lasciare lo studio mano nella mano con Alessio Rubeca, ma la scelta non è passata inosservata: sullo sfondo restano polemiche, sospetti di accordi e momenti di alta tensione tra i protagonisti del trono.

Il programma ha ufficializzato la fine del percorso pubblicando immagini dove si vede la coppia scambiarsi un bacio al centro studio; dettagli della serata e il comportamento dei corteggiatori hanno poi alimentato discussioni sia in studio sia sui social. Molti spettatori hanno criticato l’intero percorso, ritenendolo povero di emozioni e ricco di contrasti.

La registrazione e la decisione finale

Nella puntata registrata il 12 marzo la scelta finale non sembrava essere in calendario, secondo quanto è emerso da fonti presenti in studio. La decisione improvvisa ha sorpreso non soltanto il pubblico a casa ma anche i partecipanti: la scena della scelta è stata poi condivisa sui canali ufficiali del programma, con foto che ritraggono la coppia al centro studio. Per molti questa uscita è apparsa come la chiusura di un percorso segnato da alti e bassi piuttosto che da un crescendo emotivo convincente.

Tensioni e scontri in studio

Il clima in studio è stato teso per buona parte della registrazione. Al centro delle problematiche ci sono stati screzi e avvicinamenti che hanno alimentato discussioni: Ciro Solimeno e Matteo Stratoti sono arrivati quasi alle mani, costringendo la produzione a intervenire per separare le parti. Questi momenti di scontro hanno influito sull’atmosfera generale e sulle reazioni della tronista, che in chiusura di puntata ha accusato un malessere fisico.

Il malore e l’intervento della conduttrice

Al termine della registrazione Sara ha avuto un episodio di malessere che ha richiesto attenzioni immediate; la situazione ha fatto emergere la necessità di calmare i toni e di ricollocare i protagonisti lontano da ulteriori tensioni. In questa fase Maria De Filippi è intervenuta per riportare ordine, sottolineando come alcune reazioni fossero eccessive. L’episodio ha poi contribuito ad acuire i commenti del pubblico sul modo in cui è stato gestito il trono.

Reazioni, sospetti e l’online

Subito dopo la diffusione delle anticipazioni la scelta è esplosa sui social: molti utenti hanno espresso delusione e sospetto, sostenendo che tra la tronista e il corteggiatore potesse esserci un accordo precedente alla registrazione. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulla coerenza del percorso e sul fatto che il trono, dopo l’uscita di figura come Jakub e Marco, sia apparso meno strutturato. Anche l’opinionista Tina Cipollari non ha nascosto i suoi dubbi in studio, lasciando lo studio senza salutare i protagonisti al termine della scelta.

I post che parlano

Tra le risposte più commentate c’è quella di Matteo Stratoti, che sui social ha pubblicato un video con la canzone “Cosa vuoi che sia” di Ligabue, immediatamente interpretato dai fan come una reazione alla decisione di Sara. In parallelo, sono circolate osservazioni sul legame di amicizia tra Alessio e Ciro, fatto che ha alimentato ulteriormente le teorie sull’esistenza di intese pregresse. Nel complesso, la vicenda ha riaperto il dibattito sul ruolo delle dinamiche produttive nei programmi di dating e sulla trasparenza tra partecipanti.

In chiusura, la scelta di Sara rimane un tema caldo: da una parte l’immagine di due persone che escono insieme dallo studio, dall’altra la sensazione di un percorso segnato più da tensioni che da consapevolezza. Resta da vedere come si evolveranno le reazioni pubbliche e se la coppia saprà dimostrare la propria autenticità al di fuori delle luci del programma.