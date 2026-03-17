Scherzi a Parte, terza puntata: vittime, ascolti e confronti con le edizioni precedenti

Max Giusti conduce la terza puntata di Scherzi a Parte con sei vittime famose: ecco gli ascolti, i dettagli degli scherzi e il confronto storico con le precedenti edizioni

Il programma Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti, è tornato in onda con la sua terza puntata il 16/03/2026 e ha riportato attenzione e discussione sui palinsesti. La serata ha visto sei protagonisti finire nelle consuete candid camera: Massimo Boldi, Marina La Rosa, Francesca Chillemi, Laura Maddaloni, Rocco Casalino e Massimo Ferrero. Dal punto di vista dei numeri, la puntata ha raccolto 2.647.000 telespettatori con il 21,1% di share, un risultato solido che tuttavia segna una flessione rispetto alle prime due serate della stagione.

La terza puntata è stata contestualizzata da un confronto diretto con la concorrenza: su Rai Uno la fiction Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ha ottenuto 3.506.000 spettatori e il 22,4% di share. Nonostante questo, la performance di Scherzi a Parte resta interessante se paragonata alla media dell’edizione precedente, che si era attestata intorno a 1.867.000 spettatori e il 12,65% di share, confermando una rilevante ripresa del format nel palinsesto Mediaset.

Andamento degli ascolti nella stagione

Il debutto della stagione 2026 aveva mostrato un picco d’attenzione: la prima puntata è stata vista da 3.588.000 persone con il 26,03% di share, mentre la seconda serata aveva ottenuto 3.208.000 spettatori e il 23,6% di share. La terza puntata scende ai 2.647.000 spettatori, ma resta comunque ben al di sopra dei valori dell’ultima edizione stabile del programma. Questi dati certificano come la riedizione del format abbia ritrovato un pubblico consistente; rimane tuttavia da osservare l’evoluzione nelle prossime settimane per valutare la tenuta del titolo nel competitivo prime time.

I dati storici delle terze puntate (2009-2026)

Per comprendere la traiettoria del programma è utile rivedere i risultati delle terze puntate delle edizioni passate: il 12/02/2009 la puntata raggiunse 6.934.000 telespettatori (27,69% di share), mentre il 16/04/2012 registrò 4.649.000 spettatori (19,94%). Il 23/11/2018 la terza puntata toccò i 3.028.000 spettatori (15,27%) e il 26/09/2026 si attestò su 3.043.000 (17,28%), con uno scherzo mandato in diretta. Il 02/10/2026 la puntata registrò 2.138.000 spettatori (13,00%). Il dato del 16/03/2026, con 2.647.000 spettatori e il 21,1% di share, si colloca quindi in una posizione di ripresa rispetto al calo degli anni più recenti.

Gli scherzi e i retroscena della serata

La serata ha alternato momenti comici a sequenze più emozionali: lo scherzo a Massimo Boldi ha suscitato commozione tra il pubblico e i presenti in studio, con reazioni che hanno mescolato risate e tenerezza. Per lo scherzo a Marina La Rosa la produzione ha ricreato una scena inserita nel contesto del matrimonio di Andreas Muller e Veronica Peparini, con i due sposi informati e coinvolti come complici. Per Laura Maddaloni è stato invece richiesto l’apporto del marito, ex pugile e volto già noto dell’Isola dei Famosi, che ha collaborato alla messa in scena. Questi dettagli dimostrano la cura nel costruire gli scherzi e l’uso di complici famosi per aumentare l’effetto sorpresa.

Reazioni e risonanza social

Lo scherzo a Massimo Boldi ha prodotto commenti positivi anche fuori dalla diretta: utenti e testate hanno descritto il momento come «tenero», sottolineando come uno sketch possa sorprendere chiunque, persino i personaggi più noti del cinema comico. Un messaggio condiviso dall’account ufficiale di Mediaset Infinity il 16/03/2026 ha contribuito a diffondere clip e reazioni, alimentando il dibattito online e mostrando la capacità del format di generare contenuti condivisibili oltre la sola audience televisiva.

Prospettive per il futuro del format

I numeri e le reazioni indicano una ritrovata rilevanza del marchio Scherzi a Parte: le cifre della stagione 2026 mostrano un incremento rispetto all’ultima edizione stabile e suggeriscono alla rete la possibilità di riproporre lo show anche negli anni a venire. Se Mediaset deciderà di non allontanare il titolo dal palinsesto per lunghi periodi, è probabile che il format continui a essere ricalibrato con nuove idee di messa in scena e un cast di vittime e complici aggiornato, cercando di mantenere l’equilibrio tra comicità e momenti emozionali che hanno caratterizzato questa puntata.

Osservazioni conclusive

In sintesi, la terza puntata del 16/03/2026 rappresenta un indicatore positivo per la rinascita del programma: con 2.647.000 spettatori e il 21,1% di share, Max Giusti e la produzione hanno dimostrato come un format storico possa essere rilanciato con successo. Resta da monitorare la tenuta nelle prossime settimane e il modo in cui la squadra creativa sfrutterà il mix di candid camera, ospiti e momenti in studio per consolidare l’interesse del pubblico.