Scherzi in casa Ferragnez

Sono numerosi gli scherzi che i Ferragnez si fanno l'un l'altra. Qui abbiamo creato una compilation dei più iconici: dallo scherzo di Fedez a Chiara in cui lui schiacciando tra i denti un pezzo di pasta cruda, finge di essersi rotto il naso; a quello di Chiara in cui prende di soppiatto Fedez e gli attacca del nastro adesivo in faccia. E voi fate mai degli scherzi simili ai vostri partner?