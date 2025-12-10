Scherzo a un Ex Vincitore di Sanremo: La Telefonata Che Ha Scatenato Polemiche

Un ex vincitore del Festival di Sanremo è stato protagonista di uno scherzo telefonico che ha suscitato una reazione sorprendente.

Il Festival di Sanremo è noto non solo per la sua musica, ma anche per le storie che si intrecciano dietro le quinte. Recentemente, un ex vincitore della kermesse ha vissuto una situazione inaspettata e divertente, frutto di uno scherzo orchestrato da Le Iene. La notizia ha catturato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, rivelando una dinamica particolare tra artisti e conduttori.

Lo scherzo telefonico

La marachella ha avuto come protagonisti Sebastian Gazzarrini e David Pratelli, un abile imitatore della voce di Carlo Conti. I due hanno deciso di contattare telefonicamente alcuni degli artisti esclusi dalla prossima edizione di Sanremo, creando situazioni surreali e provocatorie. La loro intenzione era quella di mettere in difficoltà i cantanti, con risultati sorprendenti.

Il dialogo che ha sorpreso tutti

Durante una delle telefonate, l’imitatore ha chiesto all’ex vincitore se fosse ancora amico di Conti, rivelando poi la ragione della sua esclusione: “Non ti ho scelto per il prossimo Festival”. L’artista, incredulo e un po’ risentito, ha risposto: “Cosa posso dirti, sono già due anni che ci provo!”. Questa interazione ha dato il via a una serie di battute e provocazioni che hanno culminato in una reazione esplosiva da parte del cantante.

Quando il finto Conti ha criticato la qualità delle sue canzoni, l’ex vincitore non ha più trattenuto la frustrazione, esclamando: “Dai Carlo, ma vattene a fanc***!”. Un momento che ha strappato sorrisi e risate al pubblico presente durante la messa in onda del servizio.

La reazione di Carlo Conti

Dopo che lo scherzo è andato in onda, il vero Carlo Conti è stato informato della situazione e ha reagito con ilarità. “Qualcuno mi ha già avvisato di quello che è successo. Quanti vaffa mi sono preso?” ha dichiarato, dimostrando di aver preso la cosa con spirito.

L’identità del cantante misterioso

Un aspetto intrigante dello scherzo è stato il tentativo di mantenere segreta l’identità dell’ex vincitore. Nonostante il tentativo di mascherare la voce, gli indizi forniti durante la telefonata hanno permesso ai fan di cominciare a fare delle congetture. Si sa che il cantante in questione ha già vinto il Festival in passato e che è stato escluso da Conti per le edizioni del 2025 e 2026.

Queste informazioni hanno portato gli appassionati a stilare una lista di possibili nomi. I fan hanno escluso alcuni artisti come Olly e Simone Cristicchi, che hanno partecipato recentemente, così come Ermal Meta, che sarà presente nella prossima edizione. Questo gioco di deduzione ha suscitato un acceso dibattito tra i sostenitori della musica italiana.

Lo scherzo de Le Iene ha rivelato non solo il lato divertente del mondo musicale, ma ha anche messo in evidenza le dinamiche tra artisti e conduttori, creando una situazione di ilarità e sorpresa che ha coinvolto tutti gli amanti della musica. Mentre il Festival si avvicina, l’attenzione resta alta su chi sarà il prossimo a cadere nella rete di queste divertenti provocazioni.